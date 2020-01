Musíme vytvořit mezi trenéry přátelské prostředí, nastínil svůj plán Pešán

PRAHA Koncepční práce. To je podle Filipa Pešána, šéftrenéra hokejového svazu, jeden z hlavních nástrojů pro zlepšení výsledků juniorských reprezentací. Proto na zasedání výkonného výboru prosazoval, aby trenéři ve všech věkových kategoriích dostali smlouvu na dvě sezony. "Jedině tak jsme schopni zajistit správnou a efektivní komunikaci a spolupráci, která se projeví," tvrdí Pešán.

Práce s mládeží se nedá dělit podle věku. Přibližte to.

Trenér dvacítky musí pracovat v dlouhodobějším horizontu, takže časté změny nejsou vhodné. Ideální stav je, když se může například po Hlinkově memoriálu, což je turnaj osmnáctek, starat a zajímat, kam tito hráči jdou. Jaká bude jejich budoucnost. Je dobré, když už s nimi bude v kontaktu. Smlouva minimálně na dva roky je vhodná i kvůli zodpovědnosti a zaujetí trenérů.

Zkrátka aby měli větší jistotu?

S ní přijde chuť. Je potřeba, aby smlouvu na dva roky měli všichni trenéři napříč všemi věkovými kategoriemi, aby si na sebe zvykli, vytvořili si na sebe vazby, aby vznikl kolektiv a přátelské prostředí, které bude spolupracovat. To by se dvouletými cykly mohlo podařit.

Proč končí u dvacítky trenér Václav Varaďa?

Václav přednesl na jednání výkonného výboru detailní analýzu nedávného šampionátu, ještě podrobnější absolvoval před trenérskou komisí, od níž dostal hodně otázek na tělo. Výstupem z obou akcí je, že mistrovství světa bylo neúspěšné. Poděkovali jsme mu za práci a nasazení, ale po sezoně mu končí smlouva a já dostal za úkol do konce ledna personálně navrhnout nové složení realizačního výboru. Moje přání je, aby nový trenér dvacítky pracoval na plný úvazek.

Nového trenéra má i osmnáctka, není to krátce před mistrovstvím risk?

Stejně vám můžu položit otázku, jestli by nebyl risk nechat tam dosavadního trenéra po takto výsledkově neúspěšné sezoně. Karel Beran odchází na základě podrobné analýzy, výkonný výbor tuto změnu schválil.

Filip Pešán dostává ocenění Trenér roku v extralize.

Jeho nástupcem je Jakub Petr. Proč právě on?

Jsem přesvědčený, že Jakub Petr dodá týmu potřebný impulz. Je to zkušený trenér, který dovezl poslední medaili z mistrovství. Jeho zkušenost bude správným lékem na neuspokojivé výsledky. Navíc mu zůstávají dosavadní asistenti.

Měl jste obavy, aby osmnáctka nesestoupila z elitní skupiny?

Základ všeho samozřejmě je zabránit tomu nejhoršímu. Na druhou stranu bude velkým úkolem získat hráče ze zámoří, kteří představují obrovské procento vstřelených branek. Chystáme se proto s Jakubem na inspekční cestu do zámoří. Když se sejde sestava, která by mohla být velmi silná, tak se místo velké ostudy může udát velké překvapení.

Očekáváte příchodem Petra zlepšení atmosféry, nebo i něco jiného?

Jak jsem řekl: Karel Beran odvedl dobrou práci, ale s Jakubem se chystám ihned po turnaji pěti zemí odcestovat do zámoří a využít jeho zkušeností. Když se v týmu prohrává, tak nálada není nejlepší nikdy. Myslím, že příchod nového trenéra může vnést do týmu nový vítr a zlepšit výsledky.

Byl Petr jediným a jasným kandidátem?

Jelikož ztratil angažmá ve Vítkovicích, tak se okamžitě nabízelo jeho jméno. Jsem rád, že do toho Kuba jde, protože to nemusí být jednoduchá štace. Znám ho osobně a vím, že je to skvělý chlap. I proto věřím, že s ním můžeme vytvořit dobrý kolektiv mezi trenéry jednotlivých věkových kategorií.

Věříte, že máte při inspekční cestě páky zapůsobit na manažery zámořských týmů?

Nedělám si moc velké iluze, že manažery v Americe zajímá výsledek české reprezentace na mistrovství osmnáctek. Beru to ale jednoznačně jako hlavní úkol pro mě. Dalším bude domlouvat možná co nejrychlejší přesun hráčů v případě vyřazení z play off. Je také potřeba hráče sledovat a mluvit s nimi o pozici v týmu.

Do jaké věkové hloubky jdete při snaze zastavit kolaps?

Nechtěl bych hovořit o nějakých jménech a ročnících. Soustředím se na to, abychom odehráli co nejlepší turnaj osmnáctek, který doufám bude pro všechny příjemným překvapením. Na dalších věcech pracuju průběžně. Ke konci roku vydám další prohlášení, abych měl víc výstupů, protože mě média napadají za jejich nedostatek.