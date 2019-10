Na souhru českých kluků v Praze se těším, pochválil Kubalíka s Kämpfem mladý kouč Chicaga

PRAHA S velký zpožděním, ale přece dorazili v pondělí do Prahy hokejisté Chicaga, aby se zde připravili na páteční úvodní duel NHL s Philadelphií. V kádru Blackhawks jsou i dva čeští útočníci - David Kämpf a Dominik Kubalík, na jejichž souhru chce teprve 34letý kouč Jeremy Colliton sázet.

„Jsem rád, jak se povedlo Domovi (Kubalíkovi) rychle zapadnout do týmu. Vyšlo mu to (přípravné zápasy) vážně dobře, že? Hraje ale opravdu parádně, prožil skvělý kemp,“ rozplýval se nejmladší kouč v NHL.

„Nikdy nevíte, jak se hráči přizpůsobí jinému stylu, když přicházejí do NHL. Domovi však pomohlo, že hrál v Americe během juniorských let. Nejvíce mě na něm ohromila jeho pracovní morálka. Bruslí, vyhrává souboje o puk, má vliv na tým,“ doplnil Colliton.

Pochvaloval si jej i za jeho výkon v nedělní generálce proti Eisbärenu, kterou Chicago v Berlíně vyhrálo 3:1. Celkově se mu líbila jeho souhra s Davidem Kämpfem a Brandonem Saadem.

„Včera (v neděli) vytvořil s Berlínem několik šancí, měli jen smůlu, že z nich neskórovali,“ chválil Colliton třetí lajnu Chicaga.

„Může (Kubalík) přispět v ofenzivě, ale dokáže hrát i v defenzivní řadě a dodat jí na důrazu. Ukázal, že může být užitečný ve více směrech. Celá lajna hraje skvěle, líbí se nám od prvního dne. Dokážou hrát proti elitní řadám a zároveň zaútočit. Hrají důležitou roli,“ dodal mladý kanadský kouč.

Kubalík: Nechci nic zakřiknout

To Kubalík zůstává před svou možnou premiérou v NHL opatrnější.

„Nechtěl jsem o tom dlouho vůbec mluvit. A ještě furt nechci. Nechci to hlavně zakřiknout. Věřím, že se to hodně přiblížilo, jako lajna jsme hráli po celou dobu dohromady. Pořád ještě zbývá pár dní, ale už věřím, že by to mohlo vyjít,“ řekl novinářům nesměle Kubalík.

„Prožívám to moc, samozřejmě pro mě i moji rodinu to bude velký. Hrát zápas NHL tady je úžasný. Navíc 40 minut od místa, kde jsem se narodil. Jsem za to hrozně rád. Nikdy jsem o tom nepřemýšlel, že by se něco takového mohlo stát. Už když jsem se dozvěděl po výměně práv do Chicaga, že tady bude klub hrát, byl to můj velký cíl a hrozně jsem si přál, aby to vyšlo,“ dodal.

Nic zakřiknout nechtěl ani tehdy, když sháněl pro rodinu a známé vstupenky na zápas.

Dominik Kubalík

„Něco jsem koupené už měl, řešili jsme to dřív. Měl bych mít kolem deseti dvanácti lístků. Oproti Kubovi Voráčkovi s jeho padesáti jsem troškař. Hodně lidí by chtělo jít. Kuba ale věděl, že bude hrát, já to měl jiný. A také máme každý trochu jinou smlouvu. Všichni ti nejdůležitější, co chci, aby tam byli, tak tam budou,“ smál se Kubalík.



V Chicagu si ale vůbec nestěžuje. „Je to ten luxus kolem týmu, jak se říká. Člověk má, co potřebuje. Jen se zmíníte, co potřebujete, a hned to máte. Hrozně si to užívám,“ přiznal.



Věří, že v Praze se bude hráčům líbit víc než v Berlíně, kde hrálo Chicago v neděli přípravný zápas.

„Kluci byli trochu zklamaní z Berlína, počasí se nepovedlo, běžel se tam navíc maraton a hodně míst bylo zavřených. Moc jsme se nikam nedostali. Ptali se mě proto, kam se podívat v Praze.“

„Takže Karlův most a další místa, každý si najde to své. Jídlo a pivo tady také máme a myslím, že i na to se těšili. Také jdeme všichni na fotbal na Slavii, dnes jsem četl, že tam bude i Philadelphia. Hrozně se těším,“ poukázal na středeční zápas Ligy mistrů s Dortmundem.

Dominik Kubalík v souboji o puk s Maximem Lapierrem.

Spokojený je především s tím, jak mu klape souhra s někdejším centrem Chomutova Davidem Kämpfem a Brandonem Saadem.



„Dosavadní zápasy jsme odehráli docela dobře. Kämpfík mě zná, já znám jeho, víme, co od sebe čekat a ulehčí to spoustu věcí.“

„Saad k nám zapadl také dobře, na třetí lajnu jsme měli slušnou porci minut u soupeřů v pásmu, což je přesně, co se po nás chce. Doufejme, že to bude takhle pokračovat,“ dodal Kubalík.

Kämpf: Bude to největší zápas kariéry

To jeho parťák z útoku David Kämpf věří, že si duel pořádně užije.

„Nestává se každý den, aby byl zápas NHL v Česku. Pro mě to bude jeden z největších zápasů kariéry. Mám objednáno okolo deseti lístků. Doufám, že ještě seženu nějaké navíc. Chci, aby dorazila celá rodina. Hlavně ti, co se nemůžou dostat do Ameriky, babičky, dědové. Doufám, že se všichni přijdou podívat,“ doufá Kämpf.

„Doufám, že lidi budou fandit nám. Nevím, jak to bude rozdělené, kolik lidí bude fandit Philadelphii a kolik nám. Doufám, že bude skvělá atmosféra, zápas bude skvělý a všichni si ho užijeme,“ doplnil.

Je hodně rád, že jej kouč Colliton zařadil vedle Saada s Kubalíkem.

David Kämpf.

„Minulý rok už jsem hrál s Brandonem (Saadem) v lajně, takže si trochu rozumíme. Dominik k nám skvěle zapadl, je to výborný střelec. Když takhle budeme pokračovat, jak jsme hráli, bude to dobré.“



„Můžeme si (s Kubalíkem) pokecat česky. Pro oba je to dobré. Je normální, že si Češi v týmech pomáhají. Trochu jsem s tím počítal, že bude mít nějaký otázky. Rád mu pomůžu, když můžu,“ řekl střelec třetí branky zápasu s Berlínem.

Před třetí sezonou v NHL věří Kämpf ve vylepšení své pozice v týmu.

„Cítím, že se má role trošku zvedá. Snažím se podávat co nejlepší výkony a plnit to, co po mně chce trenér. Když v tom budu pokračovat, bude to lepší a lepší,“ přiznal střelec osmi gólu v NHL.

Také jeho zajímá středeční atmosféra na zápase Ligy mistrů mezi Slavií a Dortmundem.

„Osobně se na to hodně těším, ještě jsem na Lize mistrů v Česku nebyl. Ostatní kluci moc fotbal nesledují, spíše jsou na americký fotbal. Myslím si, že z toho budou překvapení a bude skvělá atmosféra a bude se jim to líbit,“ věří Kämpf.

„Také jsme spoluhráčům říkali, že musí ochutnat pivo. Je to to nejlepší, co v Česku máme,“ dodal chomutovský odchovanec.