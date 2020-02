Na Spartě nic nezachraňuji, nepřišel jsem sem uvolňovat atmosféru, říká po své premiéře Hořava

Praha Trenér Miloslav Hořava při obnovené premiéře na lavičce hokejistů Sparty dovedl mužstvo k výhře nad Brnem 4:3 v prodloužení, díky níž Pražané ukončili sérii čtyř proher. Osmapadesátiletý kouč, který v sobotu nahradil odvolaného Uweho Kruppa, se v žádném případě necítí jako záchranář.

„Přece tady nic nezachraňuju, vždyť Sparta byla třetí, když jsem přišel, není to jedenácté nebo dvanácté místo. To jsem byl zvyklý předtím, ale tady to je něco úplně jiného. Nebudu dělat chytráka, abych najednou říkal, co Spartě chybí. To bych si nedovolil,“ řekl na tiskové konferenci Hořava, který tým z hlavního města vedl v ročníku 2010/11.

„Nepřišel jsem sem uvolňovat atmosféru. Od toho tu nejsem, to musí hráči sami. Jsme tu od toho, abychom jim pomohli, dali jim informace a zkusili je dostat do tréninku, do práce,“ uvedl kladenský rodák.

Podle svých slov zatím téměř nic nestihl poznat. „Měli jsme dva tréninky, líbily se mi. Hráči byli ochotní pracovat, nepřemýšleli o tom, jestli trénujeme hodně, nebo málo, nebo jestli je hodně zápasů, nebo jestli se jim daří nedaří. Do zápasu to byl příjemný pocit,“ konstatoval Hořava.

Před 14.518 diváky v O2 areně nepociťoval nervozitu. „Hrozně se mi to líbilo. Líbilo se mi, že hráči opravdu chtěli, hráli aktivně, dřeli, a to bylo bezvadné. O žádném hráči nemůžu říct, že by propadl. Všichni hráli nad své možnosti. Samozřejmě tam jsou chyby, ale při tom nasazení se postupem času dají odstranit, nebo aspoň minimalizovat,“ prohlásil někdejší obránce Klanda, Jihlavy, New Yorku RangersMoDo Hockey, Slavie, Karlových Varů nebo Litvínova.

Do konce základní části si nechce stanovovat konkrétní ambice na umístění. „Nemáme cíl starat se o to, jestli budeme tam nebo tam. Strašně rádi bychom pomohli tomu, aby hra vypadala tak, jak vypadala v lepších okamžicích v dnešním zápase. Rádi bychom viděli zlepšení spolupráce v pětkách a v reagování na určité situace,“ uvedl Hořava.

Jeho asistenty jsou momentálně sportovní manažer Jaroslav Hlinka a sportovní ředitel Petr Ton. V nejbližší době by si měl vybrat nového asistenta. „Nemáme lhůtu. Pracujeme na tom. Byli bychom hrozně rádi. Byl oslovený kolega, byl bych hrozně rád, kdyby přišel. Čekáme, jak se rozhodne,“ konstatoval Hořava.

Po odvolání Kruppa a jeho asistenta Jaroslava Nedvěda se v médiích objevily spekulace, že sparťané nejsou po fyzické stránce dobře připravení. „Doufám, že ode mě nechcete, abych se zachoval jako jouda, který přijde k mužstvu a bude říkat, že jsou (hráči) bez kondice, jako se to normálně dělá. V žádném případě. Viděli jste, že by jim dneska chyběla kondice? Nezlobte se, to není vůbec kolegiální,“ prohlásil Hořava.

Před angažmá ve Spartě naposledy vedl v extralize Mladou Boleslav, kterou opustil po minulé sezoně. Po konci u Bruslařského klubu sbíral zkušenosti na stážích ve Švédsku. „Byl jsem tam třikrát, nebo čtyřikrát. Dostal jsem určitou nabídku, ale nebyla do nejvyšší ligy, což by mi nevadilo. Tým neměl ambice postoupit, to se mi moc nelíbilo. Jinak jsem byl hrozně spokojený, viděl jsem výborné věci,“ řekl Hořava.