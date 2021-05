Na Švédy se Češi ladili u steaků s výhledem na moře. V souboji nejhorších týmů skupiny je výhra nutností

Hokejová reprezentace se na mistrovství světa ocitla ve složité pozici. Zásadní informace: prohra v dnešním večerním duelu proti Švédsku (od 19.15 hodin) může velmi výrazně zkomplikovat cestu do čtvrtfinále. A to by byl obrovský průšvih.

Trenérský štáb proto v Rize absolvoval s hráči individuální pohovory, rozbory u videa a následně hromadnou diskusi.

Hokejisté mají za sebou dva dny volna. Ten první využili k odpočinku a vyčistění hlavy, které byly po nepovedených zápasech s Ruskem, Švýcarskem a Běloruskem zaneseny nadměrným tlakem pramenícím z neúspěchů. PODROBNÁ ON-LINE REPORTÁŽ ZE ZÁPASU ŠVÉDSKO - ČESKO! I proto přišlo vhod, že mělo mužstvo možnost odjet mimo hotel, v němž jinak musí trávit čas během turnaje.

Každému týmu to totiž během volna umožňují regule pořádající IIHF, speciálně pro tuto příležitost jsou určena dvě místa.

Češi jedno z nich využili. „Bylo asi 45 minut jízdy za Rigou, na samotě a v přírodě kousek od moře. Ve velkém party stanu jsme si dali dobrou večeři. Byl tam připravený raut s předkrmy a dezerty, gril se steaky a hamburgery. Mohli jsme jít i k moři, vyčistit si hlavu. A i když trošku pršelo, tak to nikomu nevadilo, protože jsme konečně mohli vypadnout z hotelu,“ popisuje asistent trenéra Jaroslav Špaček. Po vyvětrání následovaly individuální pohovory Pauza byla potřeba, ale včera už proběhl na hotelu delší mítink, během nějž si mužstvo rozebralo hru z utkání s Běloruskem. I proto, aby byli hráči připraveni na pozdější trénink, na kterém se pracovalo na nedostatcích. Česko na chvostu skupiny. Senzační výhra Velké Británie odsunula naše hokejisty na poslední místo Ještě předtím ale každý hráč absolvoval individuální pohovor s trenéry. Cílem bylo sladit se na stejnou vlnu. Následoval hromadný mítink, jehož smyslem bylo všechny poznatky rozebrat. „Každý si mohl říct, jestli něčemu nerozumí. Chtěli jsme, aby kluci všechno chápali. Byla to dobrá debata, myslím, že jsme se posunuli,“ věří Špaček. On i hlavní kouč Filip Pešán společně s druhým asistentem Martinem Strakou mezitím vstřebávají nepříjemnou novinku: útočník Jakub Vrána je kvůli bolesti ramene mimo hru, včera nebyl na tréninku ani neabsolvoval předem nahlášený videorozhovor s novináři. Proti Švédsku Historické okénko Oba soupeři se spolu utkali už 150krát a lepší bilanci mají Seveřané, kteří vyhráli 80 duelů, Češi slavili v 62 případech.

Podobné je to také na světových šampionátech. Naposledy slavili hráči ze srdce Evropy (v roce 2019 ve skupině 5:2), od rozdělení federace ale na MS vyhráli Švédové 15krát, Češi jen desetkrát.

V letošní sezoně vyhráli svěřenci kouče Pešána tři ze čtyř duelů.

Češi jsou v historickém pořadí zemí se 12 tituly třetí, Švédové s jedenácti hned za nimi. Místo toho strávil včerejší den v péči fyzioterapeutů a trenéři zatím čekají, jak se jeho stav bude vyvíjet. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby mohl nastoupit.“ Proto zatím není jasná ani sestava, v níž český tým do klíčového utkání nastoupí. Kromě Vrány totiž existuje ještě pár dalších nejasností týkajících se především složení jednotlivých útočných formací. „Bavíme se o tom poslední dva dny, protože už chceme sestavu stabilizovat. Když máte další čtyři útočníky navíc, tak potřebujete najít to nejlepší. Už to do sebe pomalu zapadá, poslední čtyři zápasy bychom měli hrát přibližně ve stejném složení, abychom byli připravení na čtvrtfinále. Teď je ale každý zápas o přežití,“ ví Špaček. Příliš povzbudivé není, že se Švédové probrali a po dvou porážkách v úterý přejeli Švýcarsko jasně 7:0. „To je přesně ono. My jsme proti Švýcarům hráli nějaký hokej, kdežto Švédové jim dali ze čtyř střel tři góly. Zvlášť ten druhý od modré je nakopl a Švýcary položil. Každý zápas je jiný. Rusům jsme nabídli tři góly, Bělorusku dva. Je to jenom o nás, abychom takové chyby nedělali,“ dodal na závěr bývalý elitní bek. TABULKA SKUPINY A PO STŘEDĚ: 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Slovensko 3 3 0 0 0 10:4 9 3 Švýcarsko 3 2 0 0 1 6:9 6 4. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 5. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 6. V. Británie 4 1 0 1 2 8:15 4

7. Švédsko 3 1 0 0 2 10:5 3 8. ČESKO 3 0 1 0 2 8:11 2