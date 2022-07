Nákupní horečka začíná. Na Krejčím a Bergeronovi závisí budoucnost Pastrňáka v NHL

Zásadní informace na úvod: trh s hokejisty se otevře dnes v 18.00 hodin SELČ.

Letošní horní limit pro klubový rozpočet na platy hráčů je o milion dolarů vyšší než loňský, tedy 82,5 milionu dolarů. Spodní hranice narostla o 800 tisíc na 61 milionů dolarů.

Aktuálně jsou nad hranicí dva týmy – Vegas Golden Knights, kteří mají podepsaných 16 hráčů ze 23 potřebných, a Tampa Bay, která má pod smlouvou 20 hokejistů. Naopak pod minimální hranicí je hned osm celků, na první pohled jsou na tom nejlépe v arizonské poušti, „Kojoti“ mají pod smlouvou hned dvacítku borců včetně českého brankáře Karla Vejmelky.

Řada jeho krajanů ale na tom tak dobře není. Pojďme se nyní na vše podívat podrobněji.

Příběh Ondřeje Paláta.

Už při rozhovoru s českými novináři po prohraném finále Stanley Cupu měl jednatřicetiletý křídelník Tampy jasno: „Já bych strašně rád zůstal za nějakých rozumných podmínek v Tampě. Když se spolu nedomluvíme, tak budu muset vyzkoušet něco jiného.“

Jeho agent Robert Spálenka přidal: „Upřímně si neumím představit, co všechno by musela Tampa udělat, aby se prostor pod platovým stropem našel.“

A jak už bylo napsáno v úvodu, právě Tampa je aktuálně v situaci, kdy peníze na českého borce prostě nemá. Jenže...

Právě skutečnost, že už nyní je nad povolenou hranicí, dává Palátovi (i Tampě) naději. Je jasné, že dvojnásobní šampioni NHL a úřadující finalisté budou muset nějaké hráče vyměnit za levnější, což je následně i šance nejen pro rodáka z Frýdku-Místku, ale i krajana Jana Ruttu.

Pokud by se ale přece jen Palát rozhodl pro změnu, měl by si ze současných 5,3 milionu dolarů polepšit. Důvod?

České křídlo je třetím nejproduktivnějším hráčem Tampy ve vyřazovacích bojích (v gólech je dokonce na druhém místě), v základní části si 49 body vytvořil sezonní maximum, celkem už má na kontě 423 bodů a 147 plusových bodů, když ani v jedné z deset sezon nebyl v této sledované kolonce v minusu (účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech).

Jeho přínos pro jakýkoliv klub je tak nezpochybnitelný.

Z českých hráčů jsou mezi nechráněnými volnými hráči (mohou si vybírat bez omezení, chránění volní hráči mohou odmítnout kvalifikační nabídku, pokud ale odejdou jinam, bývalý klub může žádat kompenzaci formou draftových voleb) například Dominik Kubalík, se kterým nepočítá Chicago tvořící zcela nový tým, Dmitrij Jaškin z Arizony či Michael Kempný z Washingtonu.

Dynastie se rozpadají?

O „Černých jestřábech“ už byla řeč, nejsou ale jedinými silnými celky poslední dekády, které čeká nutná generační obměna.

Tampa tento krok ještě možná na sezonu dvě odvrátí, Washington má sice pod smlouvou hlavní hvězdy v čelem s lídrem Alexem Ovečkinem, ale některé kroky – například nepředložení kvalifikační nabídky pro gólmana Ilju Samsonova – už postupnou obměnu kádru naznačují.

Totéž platí pro velkého rivala „Caps“ – Pittsburgh Penguis. Ten se nedomluvil na kvalifikační nabídce s dalším Rusem – Jevgenijem Malkinem. Třetí nejproduktivnější hráč v historii klubu (po Mariu Lemieuxovi a Sidneym Crosbym) taktéž nedostal kvalifikační nabídku a dnes vstoupí na trh s volnými hráči.

„Stále není všemu konec, ale nyní prostě jdeme my i on na trh, podíváme se do výloh a uvidí se, co se stane. Snažili jsme se domluvit, učinili jsme nabídku, která nám vyhovovala, on byl jiného názoru,“ řekl pro Tribune-Review Brian Burke, prezident hokejových operací klubu.

Jen pro představu – 35letý rodák z Magnitogorsku pobíral od roku 2014 plat 9,5 milionu dolarů, stále se držel nad hranicí bodu na zápas, jenže za poslední tři sezony vynechal 78 ze 209 zápasů „Tučňáků“.

V nadsázce se dá říct, že Malkin chce zjistit, zda to s ním ještě nějaký „bláznivý“ manažer zkusí a nasype mu slušný dolarový ranec a zda se Pittsburghu povede získat případně adekvátní náhradu. Prostor pod platovým stropem ještě má, možnosti na výměny taky.

A na trhu jsou třeba i naposledy 115bodový Johnny Gaudreau, jeho parťák Matthew Tkachuk (chráněný hráč, který zapsal 104 bodů v poslední sezoně) či Nazem Kadri a Andre Burakovskij z Colorada.

Pastrňák, Bergeron, Krejčí

.Končící dynastii řeší další úspěšný celek posledních let Boston Bruins.

A dění v této organizaci extrémně zajímá i české fanoušky. Zatímco ti slovenští hltali první trénink jedničky draftu Juraje Slafkovského, který řádil v posilovně i na ledě Montrealu, do Bostonu přicestoval David Krejčí.

Nejen proto, aby se podíval na baseballový zápas s manželkou a přáteli, ale aby jednal o ročním kontraktu s „Medvědy“ poté, co loni klub opustil a vrátil se do mateřské Olomouce.

Generální manažer Don Sweeney dobře ví, že návrat šestatřicetiletého rodáka ze Štenberku by byl ternem. Nejen kvůli jeho nesporným dovednostem, ale i kvůli šanci přesvědčit k ještě jednoletému pokračování o rok staršího kapitána Patriceho Bergerona.

„Jsem v tomto ohledu vážně pozitivní, rehabilitace i čas strávený s rodinou mu pomáhají,“ připomněl Sweeney červnovou operaci lokte svého lídra.

A především: oba budou hrát buď pozitivní (podepíšou), nebo negativní (nepodepíšou) roli při jednáních o prodloužení po příští sezoně končícího kontraktu Davida Pastrňáka.

„O konkrétních částkách jsme se zatím nebavili, jen jsem mu naznačil, že bychom ho měli rádi mezi námi do konce jeho kariéry,“ prohlásil Sweeney. Problém je, že české hvězdě se tak úplně nelíbí současné směrování organizace a že pátý nejlepší střelec ligy v součtu posledních pěti sezonách si bude chtít jistě polepšit ze současných 6,6 milionu dolarů klidně až na (přes) hranici deseti milionů. A na to momentálně „Medvědi“ nemají.

Jak vše dopadne? První odpovědi začneme dostávat už večer.