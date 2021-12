CCCP na dresech a sovětské vlajky v hledišti. Odkaz na komunistickou éru rozladil soky, Fini mluví o útočném gestu

Rusové během turnaje nastupovali ve speciální kolekci dresů s nápisem CCCP (v azbuce SSSR), tedy odkazující na komunistickou éru Sovětského svazu. V ní ruští hokejisté dobyli největší úspěchy a stali se téměř neporazitelnou mašinou na vítězství.

„Tato uniforma zavazuje ruské mužstvo k vítězství,“ zahrál na nostalgickou i motivační strunu současné generace prezident Ruské hokejové federace Vladislav Treťjak, někdejší hvězda v brance sborné.

„Připomnělo mi to dětství, když jsem sledoval Sovětský svaz na různých turnajích a mistrovství světa. Jsem rád, že jsme na stadionu mohli přivítat veterány ruského hokeje, udělali toho pro něj opravdu hodně,“ těšilo reprezentačního kouče Alexeje Žamnova.

Retro laděné oslavy však zároveň sklidily kritiku, někteří fanoušci si totiž do hlediště moskevské CSKA Areny přinesli sovětské vlajky se srpem a kladivem, další diváci těmito symboly v rukou mávali nad hlavou. Pro řadu zemí je oslava období spadající do totalitní éry jedné z největších světových mocností, jejíž expanze výrazně zasáhla i země některých účastníků turnaje (Česko - okupace v roce 1968, či Finsko - Zimní válka na přelomu let 1939-1940), citlivým tématem.

Vedle mnoha ohlasů na sociálních sítích a v diskuzích svůj postoj vyjádřil také bývalý finský premiér Alexander Stubb. „Jsem překvapený a zklamaný, že Rusku bylo dovoleno obléci CCCP dresy v zápase EHT proti Finsku. Kombinace těchto písmen a režimu, který za ní stál, symbolizuje autoritářský imperialismus, během něhož byly zabity miliony nevinných lidí. Zdržím se dalších příkladů, které by se v historii najít. Útočné gesto, které do sportu ani jinam nepatří. Není tak důležité, že Finsko zápas vyhrálo. Spíš záleží na tom, že země hokejové rodiny byly těmito písmeny brutálně anektovány,“ napsal Stubb na Twitter.

Mezinárodní politické dění aktuálně zneklidňuje rostoucí napětí mezi Ruskem a Ukrajinou téměř osm let po anexi Krymu způsobené stahováním ruských vojáků k hranicím sousedního státu.