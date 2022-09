Nedvědovi nástupci: Židlický a Havlát jsou generálními manažery reprezentace

Svaz opět vsadil na bývalé úspěšné hokejisty s četnými mezinárodními zkušenostmi. Židlický s Havlátem budou tuto funkci zastávat do konce sezony 2023/2024.

„Pro jejich jmenování hovořil fakt, že mají u současných hokejistů velký respekt, výborně znají manažery týmů z NHL, mají přehled o výkonnosti hráčů a výtečně spolu vycházejí,“ stojí v tiskové zprávě.

„Rozhodovala i jejich lidská stránka. Beru to tak, že dělají práci, která je živila a je jim vlastní. Vědí, jak by se chovali jako hokejisté. Vědí, jak přistupovat při jednání s generálním manažerem. A vědí, jak správně vést komunikaci,“ řekl pro iDNES.cz prezident svazu Alois Hadamczik.

Generální manažeři budou sledovat hráče působící v zahraničí a úzce spolupracovat s finským trenérem Karim Jalonenem, jemuž připadne v otázce složení reprezentace hlavní slovo.

Hokejový svaz tak odstupuje od „zámořského modelu“ a vrací se k tomu starému, podle Hadamczik osvědčenému, od něhož upustil během Nedvědova působení a v době, kdy národní tým vedl Filip Pešán.

Nedvědův konec přišel náhle, navíc netradičním způsobem, když své odstoupení oznámil skrze média. Nástupce ale výkonný výbor nehledal dlouho, během mimořádného čtvrtečního zasedání dospěl k jednomyslné shodě.

Pětačtyřicetiletý Židlický se v červnu stal asistentem Radima Rulíka u juniorské reprezentace do 20 let. Bývalý ofenzivně laděný bek by měl ve funkci pokračovat i nadále.

„Bude víc řešit sportovní stránku, dbát o obránce. Bude mít pohovory s hráči, aby pro ně znamenala reprezentace to nejvíc, co jde. Někteří hokejisté dřív váhali, on je bude chtít navést na jinou cestu,“ prohlásil Hadamczik.

Zato Havlát se po konci kariéry před sedmi lety z hokejového prostředí vytratil. Až nyní na něj svaz ukázal. Možná i díky dobrému vztahu se šéfem českého hokeje Hadamczikem, který mu kdysi v Třinci dal první velkou příležitost mezi dospělými.

V posledních letech trávil většinu času na Floridě, věnoval se dcerám, hrál golf, užíval si sportovního důchodu. Nedávno zavítal na US Open, ve Flushing Meadows fandil českým tenistkám.

„Byli jsme stále v kontaktu, znám ho od mládí. Zaujalo mě jeho vystupování a nadhled. Bude jednat s generálními manažery nebo chodit na schůze IIHF,“ prozradil prezident hokejového svazu.

Havlát a Židlický se znají velmi dobře, kromě národního týmu společně působili i v Minnesotě nebo New Jersey.