Náš start byl šílený. Hra v oslabení nám brala síly, Němcům pak stačilo číhat na červené, smutní Varaďa

OSTRAVA Po prohře 3:4 s Německem si čeští hokejisté do 20 let výrazně zkomplikovali postup do čtvrtfinále domácího mistrovství světa. Trenér českého týmu Václav Varaďa proto po zápase s nováčkem na šampionátu neskrýval roztrpčení a zklamání.

„Dnes rozhodlo, že jsme nezvládli úvod a že Němci hráli mnohem lépe přesilovky. Jsou odehrané teprve dva zápasy, kluci mají sil dost. Je to jenom o provedení, jak budou dodržovat taktické věci a o provedení přesilovek a oslabení. Speciální týmy vyhrávají zápasy a proti Němcům nám nepomohly,“ přiznal Varaďa.



Pane Varaďo, proč se vašemu týmu zápas nepovedl?

Šílený start, po pěti vteřinách faul, inkasovaný gól v oslabení. To jsme v plánu neměli. Chtěli jsme na ně vletět, věděli jsme, že mají zápas z předchozího dne v nohách. Vzalo nám to ale šmrnc. Potom se sice kluci snažili, ale v průběhu první třetiny to bylo nemastné neslané. Nemohli jsme se dostat do tempa, spousta zbytečných vyloučení ubíralo tempo pro hráče, kteří oslabení nehrají.

Znovu se tk ukázalo, že hrajete lépe proti favoritům, že?

Hlavně se nám soupeř ve třetí třetině zatáhl, stál mezi červenou a modrou čárou. Nahazovali jsme kotouče a museli jsme se dostat dovnitř. Z kluků jsem cítil, že ve třetí třetině hrozně chtějí, první dvě třetiny takový projev nebyl. To jsme se nemohli dostat do tempa a to nás stálo body.

Proč jste se začali viditelně prosazovat až za stavu 1:4?

Cítil jsem, že to můžou dát. Už v kabině jsem za stavu 1:3 nabádal, že na jeden gól potřebujeme deset minut. Zažili jsme v hokeji spoustu obratů a cítil jsem, že to může být jeden z nich. Kluci závěr odedřeli, jak by měli makat celých šedesát minut. Vyloučení nám ale vzala spoustu sil.

Proč jste měli tolik vyloučení. Byli hráči přemotivovaní?

Těžko říct. Jeden faul byl do třech, potom jsme inkasovali. Špatně jsme vyhodnotili situaci. Jsme zklamaní z výsledku.

Jenže v oslabení jste hráli často i proti Rusům. Čím to je?

Je to na hráčích a vyspělosti daného kluka, jak se s tím popasuje. Jak si dá pozor, jak bude kontrolovat hokejku. Musí poznat okamžik, kdy dohrát hráče a kdy ne. Kluci si nedali pozor. Faul po pěti sekundách je také těžký kalibr.

Takže vás Němci ničím nezaskočili?

V podstatě ne. Jenom číhali na svoje příležitosti, využili tři přesilové hry a to rozhodlo.

K postupu do čtvrtfinále potřebujete bodovat proti silné zámořské dvojici USA, Kanada. Zvládne to váš tým?

Čekají nás těžcí soupeři. Říkal jsem, že ani Němci nebudou lehkým soupeřem. Musíme si věci rozebrat, ukázat a věřím, že se kluci zlepší a vyvarují se faulů, které nás stály tenhle zápas. Nic jiného nám nezbývá, než zapomenout. Půjdeme trénovat, uvidíme, v jakém stavu budeme, jsme malinko pobouchaní. Uvidíme, jestli nebude dobrovolný led. Hrajeme s Američany v pondělí večer, dopoledne před nimi budeme trénovat všichni.

Než hráči přišli mezi novináře, uplynulo dvacet minut od konce zápasu. Co se v kabině řešilo?

Že cítím a přeju si, abychom navázali na dnešních posledních deset minut, které byly z naší strany velmi slušné. Nelíbily se mi fauly a hráči to slyšeli. Je potřeba udělat sebereflexi a připravit se na dalšího soupeře, který nás čeká.