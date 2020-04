‚Navždy budeš můj hrdina.‘ Cave po sobě zanechal vdovu, nestihli oslavit ani první výročí

Toronto Bylo mu pětadvacet let a byl ve výborné fyzické kondici. Když šel Colby Cave do nemocnice s bolestmi hlavy, nikdo netušil, že ho už nikdy neuvidí. Po náročné operaci musel být uveden do umělého spánku, druhý den však zemřel. Zanechal po sobě mladou manželku Emily, nestihli oslavit ani první výročí svatby.

Největší boj kariéry nezvládl. Hokejista Edmontonu po krvácení do mozku zemřel, bylo mu 25 let Nikdy nebyl draftovaný NHL a většinu kariéry strávil na farmě. Přesto se skvělými výsledky dokázal do nejvyšší ligy probojovat. Svou kariéru si tvrdě vydobyl, za úspěchem stály pouze jeho činy. Poprvé se v NHL představit v sezoně 2017/18. Tehdy ještě v dresu Bostonu odehrál pouhé tři zápasy, ale zapsat do paměti se zvládl. První zvrat v jeho kariéře přišel o rok později. V Bostonu odehrál 20 zápasů a dal jedinou branku. Na jeho premiérovou trefu v NHL mu tehdy nahrával David Pastrňák, česká hokejová hvězda, která se časem s Cavem spřátelila. „Odpočívej v pokoji. Je to srdcervoucí zpráva. Měl jsem to štěstí, že jsem byl tvůj kamarád a spoluhráč. Měls vždycky dobrou náladu a úsměv. Nezapomenu na tebe," napsal bostonský kanonýr Pastrňák na twitteru. Z Bostonu putoval do Edmontnu. Tam si v loňské sezoně připsal třiatřicet startů a přidal další dvě branky. V právě probíhající, respektive přerušené, sezoně nastoupil zatím jedenáctkrát a dal jeden gól. Další už však nepřidá. V pondělí 6. dubna se kvůli bolestem hlavy rozhodl pro jistotu zajít do místní nemocnice v Barrie. Přišli mu na koloidní cystu, která tlačila na mozek, a kvůli krvácení ho okamžitě převezli do nemocnice v Torontu. Tam se podrobil náročné operaci, po které ho lékaři uvedli do umělého spánku a uložili na jednotku intenzivní péče. „Potřebujeme zázrak," uvědomovala si závažnost situace jeho manželka. Jenže největší zápas svého života Cave prohrál. V sobotu jeho rodina musela oznámit smutnou zprávu, že zemřel. Cave po sobě zanechal pětadvacetiletou manželku Emily, společně nestihli oslavit ani první výročí svatby. Děti zatím neměli, ale nedávno si pořídili štěňátko. Přitom ještě před týdnem na sociálních sítích sdíleli fotografie z výletů, dělali srandičky v izolaci, užívali si života a jeden druhého… Nyní čerstvá vdova sdílí mnohem smutnější zprávy. „Mému nejlepšímu příteli a lásce mého života, Colbymu. Mé srdce je na kousky. Tolik fyzické, duševní a emocionální bolesti, kterou v sobě mám, když myslím na to, že už tě nikdy neuvidím, nedotknu se tě ani tě nebudu držet, je nesnesitelné. Jsi a vždy budeš můj člověk, můj hrdina, ta nejlepší věc, která mě kdy potkala. Nikdy jsem nesnila, že budu vdovou ještě před prvním výročím svatby. Přestože je každá buňka v mém těle bez tebe ztracená, slibuji, že na tebe nikdy nepřestanu být pyšná. Byl jsi nejlepší přítel, manžel, psí táta, a ach, jak moc jsem si tě přála vidět jako tátu miminka. Brzy se znovu setkáme, Colby. Budeš v nebi a přivítáš mě vřelým polibkem. Nechci přestat psát, stejně tak, jako jsem tě dneska ráno nechtěla v nemocnici pustit. Jsi moje všechno. Vždycky budeš. Děkuji, že odteď budeš mým nejlepším andělem strážným. Stejně, jako jsi zakončil své sliby, skončím jedním slovem, AGAPE," rozloučila se se svou láskou.