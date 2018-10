Nejlepší střelec NHL? ‚Chci se pořád zlepšovat,‘ říká Pastrňák

BOSTON/PRAHA Ottawa ho musí nenávidět. V obou jejích dosavadních zápasech s Bostonem se hokejový útočník David Pastrňák proti Senators vytáhl čtyřmi body. Další produktivní večer vynesl českého šikulu dokonce na první místo mezi střelci NHL. „Chci se prostě pořád zlepšovat,“ vytasí jednoduchou formulku Pastrňák.

Po devíti střetnutích má 22letý tahoun Bruins na kontě 15 bodů, z toho deset branek. Pokud bychom si zafantazírovali, při udržení takového tempa by Pastrňák na konci základní části napočítal ohromujících 136 bodů. Což by bylo nejvíce od roku 1996, kdy jich Mario Lemieux posbíral 161.

Je samozřejmě velice nepravděpodobné, že by se Pastrňákovi povedlo trápit protivníky tak drtivým způsobem po celou sezonu, neustálý vývoj ofenzivního esa ale stojí za pozornost. Dokonce takovou, že někteří sahají po přirovnání k legendě s číslem 68.

„Pokud bude v nastolených výkonech pokračovat, bude z něj další Jaromír Jágr,“ myslí si bývalý kanonýr Petr Klíma v rozhovoru pro nhl.com. Svůj odhad opírá o předpoklad, že rozjetý Pastrňák má před sebou ještě spoustu let v NHL.

Chci se dál zlepšovat, říká Pastrňák

Sám mladý střelec o sobě říká, že je lepším hráčem než v minulé sezoně. Dokládá to i bodový nárůst, který ještě podtrhl fantastický start do nového ročníku.

„Chci se dál zlepšovat. To je to jediné, co mě zajímá,“ nehledal zbytečné složitosti Pastrňák po výhře 4:1 nad Ottawou.

Právě po Klímovi a Jágrovi je havířovský odchovanec třetím nejrychlejším Čechem, jemuž se povedlo překonat hranici 100 gólů v NHL. K pokoření této mety potřeboval Pastrňák 259 zápasů. „Ale v současnosti je něco takového mnohem těžší než za mě nebo Jágra,“ srovnává Klíma.

Z Pastrňákova stylu hry ale žádnou těžkost necítíte. Po ledě poletuje bezstarostně, vymýšlí přímočaré a zároveň důmyslné pasy a jistou koncovkou potvrzuje gólový instinkt.

„Je to zkrátka střelec. I kdyby se musel v určitých chvílích rozhodnout sobecky, pokud na to má, jen ať střílí,“ podporuje útočné choutky svého svěřence bostonský trenér Bruce Cassidy.

Pastrňákovi také pomáhá fungující spolupráce v první útočné řadě s Bradem Marchandem a Patricem Bergeronem. Důkazem budiž Marchandova kličkovaná z utkání s Ottawou, po níž předložil puk zcela volnému Pastrňákovi a tomu už stačilo jen vyslat kotouč na odkrytou branku.

„Vlastně jsem ho celou dobu hledal. Hrát s ním mě strašně baví, jeho dovednosti jsou oproti ostatním o hodně dál. Je to dominantní hráč a v tuhle chvíli je v největší možné pohodě,“ chválil mladšího parťáka Marchand.

A doufá, že sebedůvěra jeho kolegy jen tak neopadne. Pokud skutečně ne, máme se ještě hodně na co těšit.