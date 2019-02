Nejslabší jde z kola ven. Extraligovým klubům zrušení baráže však pomůže

PRAHA Jste na Titaniku, který jistojistě ztroskotá. Skončíte v ledovém oceánu, ubývají vám síly, mrznete. Vtom spatříte záchranné kolo, díky kterému můžete přežít. Pro extraligové kluby topící se v problémech představovala podobnou naději baráž. Hokejový svaz jim ji po čtvrtstoletí odebírá. Tady jsou odpovědi na základní a nejčastěji pokládané otázky.

Kdo a kdy sestoupí

Od příští sezony opustí extraligu nejhorší tým po základní části. 52 zápasů a šmytec. Už žádné play out, z něhož se kvůli nezáživnosti v posledních letech ubíraly duely. „Odstraníme i spekulace, které přinášely rozhodnutá play out nebo i baráže,“ říká ředitel extraligy Josef Řezníček. „I v dlouhodobé části bez nadstavby se mohou vyskytnout situace, kdy už tým nebude moct něco změnit. Ale ke sportu to patří, soutěž jinak nevymyslíme.“



Změní se program extraligy

Ne, nijak výrazně. Extraliga se stejně jako další evropské ligy musí podle regulí IIHF dohrát minimálně týden před startem mistrovství světa. Základní část musí skončit počátkem března, aby se stihla odehrát předkola a všechny rundy play off. Například letos má základní část závěrečná klání na programu 8. března.

Proč zrovna teď

Přímé postupy a sestupy mezi profesionálními soutěžemi jsou jedním z dílčích ozdravných kroků, který se rozebíral na lednovém Hokejovém fóru. Člen výkonného výboru a zároveň šéf aktuálního prvoligového lídra z Jihlavy Bedřich Ščerban tvrdí: „Z manažerského hlediska je negativum, že letos musíme projít baráží, ale pak okamžitě polštář ztratíme. Z globálního pohledu na český hokej je to spravedlivější a lepší.“ I šéf svazu Tomáš Král opakovaně argumentuje, že extraligovým klubům přímý výtah mezi soutěžemi urychlí a usnadní sestavování rozpočtu na další ročník. Horším celkům obávajícím se o extraligový život ušetří za najímání hokejistů ve stylu „co by, kdyby zahučely nedej bože do baráže“.



Jak se změní první liga

Ta dozná největších změn. V play off se opět zavede finále, které se hrálo naposledy před sedmi lety. Dosud míří do čtyřčlenné baráže vítězní semifinalisté.

A nejzásadnější změna? Program se může natáhnout klidně až do dubna. Letos skončí 26. února, třeba předloni měly kluby mimo play off padla už před Valentýnem!

Soutěž, v níž by měli vyrůstat junioři, se protáhne i díky 16. účastníkovi. Vznikne na Moravě a stejně jako v Litoměřicích by v něm měli dostat šanci mladíci z extraligových týmů. Z první ligy se nadále nebude sestupovat a svaz zvažuje zavedení povinných kvót při nasazování juniorů (ano, podobných, které do loňského zrušení vytrvale kritizovali extraligoví manažeři).

Proč jen jeden tým

Častá otázka: Proč si to předposlední tým extraligy nerozdá v sérii s poraženým finalistou první ligy? Důvodů vidí činovníci několik. Plánované juniorské pravidlo by v souboji zvýhodňovalo extraligové mužstvo. Nesedělo by to ani termínově. Zatímco by se teprve válčilo v prvoligovém play off, vyzyvatel z vyšší ligy by měsíc pauzíroval a jen trénoval. Zároveň by šéfové klubu více než měsíc vyčkávali, zda mají chystat kádr a rozpočet na sezonu v extralize, či první lize.