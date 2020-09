Nekonečná dvoudenní štreka za novým angažmá: Ruská posila Slovanu jela autem z Kazaně do Bratislavy

Bratislava Představte si cestu na letní dovolenou z Prahy do Zadaru. A pak si ji vynásobte třemi. Přesně takhle dlouhou štreku musel absolvovat ruský brankář Andrej Makarov z Kazaně, odkud pochází, do Bratislavy, kde bude chytat za Slovan. Dlouhých 2 741 km absolvoval autem a zabrala mu dva dny.

Je to skoro jako začátek nějaké pohádky, která začíná: Za devatero horami, za devatero řekami...

Ale pojďme pěkně postupně. Slovenští fanoušci se už nedočkavě vyptávali, kdy dorazí jejich možná největší posila pro nový ročník extraligy. Sedmadvacetiletý Makarov, který má zkušenosti ze zámoří a KHL, pořád nikde, nebylo po něm ani vidu ani slechu.

Důvod? Nejprve čekal na vyřízení pracovního víza a pak... Za všemi komplikacemi hledej koronavirus. Opatření kolem pandemie způsobily, že ruský gólman nemohl z dalekého Tatarstánu odletět, ale místo toho se musel psychicky připravit na vyčerpávající a nekonečnou cestu autem.

Jen z Kazaně do Moskvy je to dlouhých 809 kilometrů. Když dorazil do hlavního města Ruska, nebyl zdaleka ani v půlce. Následovala ubíjející nuda do běloruského Minsku, z něj do polské Varšavy, pak Ostrava, Brno a Bratislava, kde se vyčerpaný hlásil na stadionu.

Slovan měl radost, protože o něj hodně stál. „Na Andreje jsme dostali velmi dobré doporučení od trenérů z několika klubů, ve kterých dříve působil. Je v ideálním věku, má dobré fyzické parametry a zkušenosti ze světových soutěží. Věříme, že bude oporou a hodně nám pomůže,“ těší manažera Maroše Krajčiho.

Makarov v minulosti zkoušel štěstí v zámoří, kde prošel juniorskými soutěžemi. Podařilo se mu v jednom zápase naskočit i do slavné NHL, další starty však v dresu Buffala nepřidal a většinu kariéry v Americe strávil na farmě.

Po návratu do vlasti působil v KHL, kde chytal za Kunlun, Nižněkamsk, Jekatěrinburg a naposledy Rigu. Nikde však nebyl jasnou jedničkou, spíš zaskakoval z pozice náhradníka a často chytal v nižší VHL. I proto dává smysl, že nyní míří na angažmá do Bratislavy.

Nyní Rus absolvuje povinnou karanténu a testování na covid. Pokud bude negativní, měl by se ve středu nebo ve čtvrtek objevit na prvním společném tréninku s ostatními hráči Slovanu. Sám je určitě rád, protože pár dní orazu po náročné cestě, během níž překonal i tříhodinový časový posun, přišlo vhod.