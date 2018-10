‚Nekoukáme na tabulku,‘ tvrdí manažer hradeckých hokejistů Bednář

HRADEC KRÁLOVÉ Ta slova od Jaroslava Bednáře málokdy uslyšíte. „Jsem spíš pesimista, ale teď fakt musím říct: Jsem spokojený!“ Už to není pocta kolegům, kterým poslední tři sezony v Hradci Králové vymýšlel chytré pasy. Dlouholetý vynikající útočník na jaře vyměnil šatnu za kancelář a nyní chválí někdejší parťáky coby sportovní manažer hokejového Mountfieldu.

Aktuální lídr nejvyšší hokejové soutěže nesídlí v mistrovském Brně. Ani v Praze. Ani v Litvínově, který okouzlil extraligu báječným zářijovým startem.

Zhruba po pětině základní části je překvapivě nejveseleji právě v Hradci! „Na tabulku se ale nekoukáme,“ upozorňuje manažerský zelenáč Bednář. „Především mě zajímá cesta, kterou jsme si zvolili,“ dodává exreprezentant, jenž definitivně schoval brusle s hokejkou do garáže.

Kromě něj opustil hradeckou kabinu další čtyřicátník Šimánek s veteránem Vydareným. Kádr se omladil. Trenérského rutinéra Václava Sýkoru zase nahradil jeho asistent Tomáš Martinec, který Mountfieldu ordinuje hokejový facelift.

Z úporně bránícího Hradce se snaží udělat zábavný a dravý mančaft. „Chceme hrát líbivý, živý a bruslařský hokej. Hodně důrazný a plný fyzických kontaktů,“ přibližuje Bednář.

I proto hradeckým šéfům v létě navrhl, aby se před novou sezonou posunuly boční mantinely blíž středovému kruhu. Zhruba o dva metry užší kluziště Východočechům svědčí. Doma vyhráli všech šest partií a body vozí i zvenku. Naposledy dovezli jeden z Plzně (1:2 po nájezdech), čímž si posichrovali extraligové vedení.

„Je těžké se proti nim prosadit,“ líčil po nedělním mači plzeňský kapitán Milan Gulaš. „Hradec to má založené na perfektně propracovaném defenzivním systému.“

Jako by v Hradci dál zůstávalo zakódováno precizní bránění, s nímž nedávno přiváděl extraligové soky do deprese. „Máme devět velice kvalitních beků, na tom stavíme,“ podotýká Bednář. Jeden z nich - Slovák Rosandič - musel dokonce jako hokejový obojživelník párkrát vypomoct i v útoku. Právě tam má Mountfield největší potíže, hned šest týmů nasázelo víc branek než aktuální lídr extraligy.

Hradci chybí útočník Bednářova ražení. Zkušený. Produktivní. Tvůrce, jenž by si řídil přesilovku. „Nějakého bodového hráče chceme. Čekáme, kdo vyplave z Kanady nebo z jiné ligy,“ přikývne Bednář. „Nebo budeme muset udělat trejd, obětovat nějakého obránce za jednoho nebo víc útočníků,“ uvažuje.

V zahraničí se Mountfield rozhlížel už přes léto. Sází na armádu cizinců, za což si do klubu rýpl například hokejový expert Jakub Koreis.

„Mountfield může prohlašovat o dlouhodobé koncepci, co chce. Ale ve chvíli, kdy do prvního zápasu nasadí DEVĚT cizinců, není koncepčního opravdu vůbec nic,“ naťukal na Twitter.

Naposledy v neděli jich Hradec zařadil do sestavy dokonce deset. „Většinou jsou to Slováci, po kterých jsme museli sáhnout. Český trh je přebraný a prázdný,“ vysvětluje Bednář. Na rozdíl třeba od fotbalové Sparty to hokejovému Hradci šlape hned od počátku. Dál potvrzuje příslušnost k extraligové šlechtě.

Od sezony 2013/2014, kdy se Mountfield přestěhoval z Českých Budějovic pod hradeckou Bílou věž, byl klub třikrát po sobě ve čtvrtfinále. Poslední dva ročníky pronikl do semifinále. A letošní Mountfield naznačuje, že je v play off schopný se posunout opět o něco výš.