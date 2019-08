Není to sranda. Musíte být nabalený, dbát o sebe, říká Michael Špaček o životě ve Winnipegu

Praha/Winnipeg Prosluněná Kalifornie, teplá Florida. Sen mnoha hráčů pro život spojený s hokejem. „Já mám radši zimu,“ překvapí Michael Špaček. Už třetí rok poznává mrazivý Winnipeg ve farmářském klubu Manitoba Moose v AHL. Před posledním rokem smlouvy cílí na jediné - okusit NHL.

Možnou cestu do nejslavnější ligy mu nastínil hlavní kouč na farmě Pascal Vincent. I když je Špaček rozený centr, prostor v sestavě Winnipeg Jets bude spíš na křídle.

„Je s hlavním klubem ve spojení denně. Mám se na to připravit,“ tuší 22letý Špaček. „Kdybych takovou příležitost dostal, určitě bych ji přijal. Ve finále stejně musíte umět oba posty.“

Ostatně podobným způsobem se v poslední době uvedli jiní dva Češi - Martin Nečas (20) v Carolině a Filip Chytil (19) u NY Rangers.

Dřív než zvládnou mladíci zodpovědný post ve středu formace, ukážou se na křídle.

„Mrzí mě, že za sebou premiéru v NHL ještě nemám, ale Jets mají nabitý kádr, nepřišlo ani žádné zranění. I když to zní blbě, většinou to tak chodí,“ přemítá Špaček. „Mám na to ještě rok.“



Život ve Winnipegu přitom dokáže pořádně štípat. „Jednou tu bylo pocitově mínus 52 stupňů. Jdete ze sprchy jen pár metrů k autu a zmrzne vám celý obličej, vousy i vlasy,“ popisuje tuhé zimy v Manitobě, státu uprostřed Kanady. „Není to sranda, musíte být nabalený, dbát o sebe.“

„Ale já mám zimu stejně raději. Pro mě je to druhý domov, v Kanadě je svět úplně jiný,“ dodává.

Svět, od něhož se chce odrazit do NHL. S výkony je zatím spokojený, minulou sezonu zakončil týmové bodování na třetím místě s 41 body v 74 zápasech. Fyzicky zase vyspěl a získal větší jistotu na puku.

Teď ještě konečně okusit NHL.