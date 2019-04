Neskutečné. Končí i obhájce titulu z Washingtonu, 34 zákroky se o to postaral Mrázek

Hokejisté Caroliny s Petrem Mrázkem v brance vyřadili obhájce Stanleyova poháru, když v rozhodujícím utkání vyhráli ve Washingtonu 4:3 ve druhém prodloužení.

Postup do druhého kola play off NHL, ve kterém se střetnou s New York Islanders, jim zařídil Brock McGinn v čase 91:05. Český gólman přispěl k výhře hostů 34 zákroky.

„Je to asi moje první výhra ve Washingtonu za celou kariéru v NHL, o to je to sladší. V sezoně to vyšlo na šestý pokus,“ radoval se Mrázek po utkání.

„Jsme rádi, že jsme přes těžkého soupeře, obhájce Stanley Cupu, postoupili. Osobně si strašně vážím i toho, že se mi podařilo vyhrát první sérii v play off v kariéře,“ podotkl sedmadvacetiletý gólman, který v play off NHL dosud odchytal 18 zápasů.

Petr Mrázek se sbírá po střele Ovečkina do jeho masky.

Jako jednička chytal před čtyřmi lety v Detroitu a Red Wings tehdy prohráli v prvním kole 3:4 na zápasy s Tampou.



V sérii mezi Washingtonem a Carolinou až do sedmého utkání platilo, že vítězil domácí tým, a v úvodu se nezdálo, že Hurricanes tento trend zlomí.

Washington vedl už po sedmi minutách 2:0 trefami Andreho Burakovského a Toma Wilsona. Hosté snížili v polovině utkání, když se v oslabení prosadil dorážkou vlastní střely Sebastian Aho.

Obhájcům ale brzy vrátil dvoubrankový náskok Jevgenij Kuzněcov, který v přečíslení tři na jednoho překonal Mrázka střelou z mezikruží.

Carolina srovnala krok na přelomu druhé a třetí třetiny góly Teuva Teräväinena a Jordana Staala.

„Nepolevovali jsme. I když jsme prohrávali o dvě branky, říkali jsme si, že nedopustíme, aby nám nasázeli další góly, jak se stalo v jiných zápasech. Trefili se naši klíčoví hráči, Petr (Mrázek) opět vytáhl skvělý zákrok, když jsme to potřebovali,“ řekl kapitán Caroliny Justin Williams.

Radost hokejistů Caroliny.

Ten je na sedmé zápasy specialistou. Zkušený útočník v nich má bilanci 8:1 a zaznamenal celkově patnáct bodů.



„Zápas měl podobný scénář jako předešlá utkání u nich. Nezvládli jsme začátek, v první třetině jsme prohrávali 2:0,“ řekl Mrázek.

„Nakopl nás druhý gól Teräväinena a ve třetí třetině jsme šlapali. Myslím si, že Washington byl i trochu unavený, protože jsme dobře bruslili a nutili je dělat chyby,“ dodal.

McGinn se nejprve blýskl v závěru základní hrací doby, když zastoupil už překonaného Mrázka. Pětadvacetiletý útočník se vrhl do brankoviště a dopravil do bezpečí puk, který už směřoval do sítě.

„Byl to jen reflex. Ani nevím, zda měl puk dostatečnou rychlost, aby přejel čáru. Nemyslím si, že jsem něco zachránil,“ uvedl McGinn.

Mrázek v prodloužení podržel tým při střele Alexandra Ovečkina, která ho zasáhla do masky. Český gólman měl poté štěstí při zakončení Jakuba Vrány, jenž trefil v 85. minutě tyč.

Situace jen dokumentovala rozpoložení pražského rodáka, který v sérii nebodoval a před utkáním byl přeřazen do čtvrtého útoku.



Vrána má přitom za sebou vydařenou základní část, v níž si vytvořil nová osobní maxima v gólech (23) i přihrávkách (24).

Zápas rozhodl po Williamsově přihrávce zblízka McGinn a ukončil Washingtonu cestu za obhajobou už v úvodním kole play off.

„Je to těžké. První dvě třetiny jsme dominovali, měli jsme to dotáhnout. Ale byla to skvělá série, plná dramatických okamžiků,“ řekl Ovečkin.

„Bojovali jsme celou základní část i sedm zápasů v play off a jeden gól rozhodl, že jsme teď zklamaní a frustrovaní. Zvláště po tak skvělé sezoně, jakou jsme měli loni,“ doplnil.

Mrázek při postupových oslavách předvedl i efektivní „rybičku“. „Šel jsem slavit a trošku jsem zakopnul,“ popsal s úsměvem, proč skončil na ledové ploše.

„Byl jsem tak unavený, že se mi nechtělo ani vstávat,“ doplnil odchovanec Vítkovic.



Carolina tak završila překvapivé první kolo, z kterého postoupili všichni čtyři držitelé divokých karet.

Columbus vyřadil suveréna základní části Tampu Bay v nejkratší možné době, Colorado ukončilo v pěti zápasech sezonu vítězům Západní konference z Calgary a Dallas postoupil v šesti utkáních přes Nashville.