Netrestejte nevinné ruské hokejisty, plošný zápas je nesmysl, brání úřadující olympijské vítěze Fasel

PRAHA Rozhodnutí padlo - Rusko nebude v příštích čtyřech letech startovat na velkých sportovních akcích. Stopka se má týkat také hokeje, tedy velké chlouby země.

S tím však nesouhlasí šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel, který se vyslovil proti plošnému zákazu. „Jsem naštvaný, že do toho zatáhli i náš sport,“ čílí se Švýcar.

Sborná si už vyzkoušela, jaké je to hrát na velké mezinárodní události bez ruských symbolů na dresu a státní hymny po triumfu.

A nutno říct, že vzpomínka to není nikterak hořká - Olympijští sportovci z Ruska, jak zněl oficiální název ruského výběru hrajícího pod neutrální vlajkou, získal zlaté medaile na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.

Kauza řízeného dopingu v ruském sportu však nekončí, naopak.

Světová antidopingová agentura WADA rozhodla o plošném zákazu pro Rusy na další čtyři roky, přičemž se restrikce týkají velkých událostí typu olympijských her nebo světových šampionátů.

Proti tomu se postavil René Fasel, šéf IIHF, pod kterou spadají všechna mistrovství světa v hokeji.

„Jsem naštvaný, že do toho byl zatažen i hokej, který nemá se skandálem nic společného,“ nesouhlasil s verdiktem Fasel v rozhovoru pro ruský web Sport-Express.

Kromě toho, že by hokejisté nemohli znovu startovat pod svou vlajkou, bude Rusko zřejmě řešit ještě další potíže - země měla pořádat mužský i juniorský světový šampionát v roce 2023, o dva roky dříve bylo v plánu i mistrovství světa žen.

Až na šampionát do 20 let, na nějž se zákaz nevztahuje, jsou zbývající dva turnaje v ohrožení.

„Rusko se musí nejprve odvolat k arbitráži CAS. My samozřejmě budeme chtít, aby tyto turnaje v Rusku proběhly. Ale musíme počkat na rozhodnutí CAS a doufat,“ netuší šéf IIHF, jaké bude mít celá kauza nakonec vyústění.



Švýcarský funkcionář, který je v čele hokejové federace od roku 1994, se zároveň podivoval nad tím, proč se zákaz nevztahuje na fotbalové Euro.

„Upřímně řečeno, to mě dost zaskočilo. Situace je velice matoucí, a to nejen pro nás, ale pro všechny federace. Jsem pro to, aby se trestali viníci, ale hokejisté jimi nejsou,“ opakoval Fasel.

Rusů se už před dvěma lety zastal i sekretář českého svazu Martin Urban.

„A moje stanovisko se nemění. Jsem pro čistý sport, nicméně nesouhlasím s plošnými zákazy. Zároveň nemám k současnému verdiktu tolik informací, abych se mohl vyjádřit konkrétněji,“ uvedl Urban.

Ruský hokej tedy podporu má, jenže ani to nemusí stačit.