Kouč Ruff už nevede hokejisty New Jersey, nahradil ho asistent Green

Čtyřiašedesátiletý Ruff se Devils ujal v červenci 2020, ale do play off s nimi postoupil jen v minulé sezoně. V probíhajícím ročníku New Jersey patří šestá příčka v Metropolitní divizi a v boji tzv. divokou kartu zaručující start ve vyřazovací části ztrácí osm bodů.

Před příchodem do New Jersey Ruff vedl Dallas a především dlouhá léta Buffalo, se kterým v roce 1999 došel až do finále Stanleyova poháru. Green dosud v NHL jako hlavní kouč trénoval pouze Vancouver, kde působil v letech 2017 až 2022.