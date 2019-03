NHL: Čechům se dařilo. Krejčí zařídil Bostonu výhru, Hájek skóroval v NHL poprvé

NEW YORK Útočník David Krejčí rozhodl v sobotním utkání NHL gólem v poslední minutě o výhře Bostonu 3:2 nad Ottawou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Libor Hájek vstřelil v soutěži premiérovou branku, kterou pomohl New Yorku Rangers porazit New Jersey 4:2. Tomáš Nosek se gólem a přihrávkou podílel na vítězství Vegas 6:2 ve Vancouveru. I díky trefě Davida Kämpfa uspělo Chicago 2:1 v Dallasu.

Jakub Voráček, který kvůli zranění vynechal předchozí dva zápasy, se vrátil do sestavy Philadelphie a pomohl jí dvěma přihrávkami k výhře 5:2 na ledě New Yorku Islanders. „Hráli jsme opravdu velmi dobře v obraně. Zabránili jsme tomu, aby ve středním pásmu nabrali rychlost, a moc jsme jim toho celkově v zápase nedovolili,“ těšilo Voráčka. Flyers ztrácejí na poslední postupové místo do play off pět bodů.

Voráček obdržel na začátku třetí třetiny za stavu 5:1 pětiminutový trest za nedovolené bránění. Český útočník čekal u hrazení na kotouč, který k němu směřoval, a najíždějícímu Johnny Boychukovi nastavil v poslední chvíli záda a srazil ho tím k ledu. Po zákroku se na Voráčka ihned vrhl Josh Bailey, ale k bitce nedošlo.

„Snažil jsem se chránit. Abych byl ale upřímný, puk byl o trochu dál, než jsem čekal. Myslel jsem si, že je blíž,“ vysvětil Voráček svůj zákrok, který kapitán Islanders Anders Lee označil za úplně zbytečný. Boychuk zápas nedohrál, a když za pomoci hráčů opouštěl hrací plochu, ukazoval prstem směrem k trestné lavičce na Voráčka a něco pokřikoval. „Bylo to jak z wrestlingu. Uvidíme, co přinese náš příští vzájemný zápas,“ dodal český útočník.

Krejčí dal osmnáctý gól sezony v čase 59:15, když na hranici brankoviště tečoval střelu Dantona Heinena. Boston vstřelil poprvé v klubové historii vítězný gól v poslední minutě ve dvou utkáních po sobě. V předchozím utkání dokonce otočil v posledních 37 sekundách dvěma zásahy zápas Floridou z 2:3 na 4:3.

Bruins, kterým už měsíc chybí kvůli zranění palce na levé ruce David Pastrňák, tak bodovali podevatenácté v řadě. „Je to krásné číslo. Víme, o co hrajeme, a jsem rád, že jsme měli dobrý závěr,“ uvedl Krejčí, který v průběhu týdne rozhodl i zápas s Carolinou v prodloužení. Český útočník zdárně nahrazuje Pastrňáka a při jeho absenci nasbíral ve dvanácti utkáních šestnáct bodů (6+10).

Boston otáčel v každém z posledních tří zápasů skóre, tentokrát ve třetí třetině obracel z 1:2. „Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom vedli, ale máme oba body a to je hlavní,“ podotkl Krejčí. Boston měl v historii delší bodovou sérii jen jednou - v sezoně 1940/41 neprohrál 23 zápasů za sebou (15 výher a 8 remíz).

Rangers prohrávali ještě ve 39. minutě 0:2. Na obratu se podílel Hájek, který hrál v NHL pátý zápas, vyrovnávacím gólem na začátku třetí třetiny. Český obránce podpořil útok a střelou z levého kruhu trefil pravý horní roh branky Coryho Schneidera. Hájek, třetí hvězda zápasu, ale kvůli problémům s ramenem z utkání odstoupil. Trenér Rangers David Quinn neměl po zápase o vážnosti jeho zranění aktuální informace.

Výsledek z Dallasu kopíroval stav první třetiny. Skóre otevřel Kämpf, který v přečíslení dvou na jednoho vyšachoval s Chrisem Kunitzem českého obránce Romana Poláka. Ukázkové sehraný brejk zakončil Kämpf střelou mezi betony Antona Chudobina. Dallas vzápětí vyrovnal trefou Alexandra Radulova, ale na gól Alexe DeBrincata už nenašel odpověď. V sestavě poražených nechyběl Radek Faksa, který po zákroku Miky Zibanejada vynechal minulý zápas.

Vegas rozhodli o výhře v první třetině, kterou ovládli 5:1. Nosek, který až do tohoto zápasu zůstával v březnu mezi náhradníky, měl prsty v gólech na 3:0 a 4:1. Nejprve jeho akci zakončil z dorážky Cody Eakin, poté se český útočník prosadil tečí.

Hertl si připsal další dva body, Rutta hrál po čtvrt roce

Gólman Petr Mrázek zastavil 31 střel, dovedl Carolinu k výhře 5:3 v Nashvillu a stal se třetí hvězdou zápasu. Hurricanes odčinili páteční domácí výprask 1:8 od Winnipegu a základ úspěchu položil v první třetině, v níž si vypracovali góly Nina Niederreitera dvoubrankový náskok. Nashville v dalším průběhu už jen třikrát snížil na rozdíl jedné branky.

„Bylo ohromně důležité, že jsme vedli. To nás uklidnilo. Od druhé třetiny nás pořádně zatlačili, ale Mrázek byl ve své nejlepší formě a podržel nás,“ řekl trenér Caroliny Rod Brind’Amour. Českému gólmanovi se proti Nashvillu daří, ve všech osmi startech v kariéře nad nimi vyhrál.

Tomáš Hertl přispěl dvěma přihrávkami San Jose k výhře 3:2 v prodloužení nad St. Louis. Po jedné asistenci si připsali Filip Zadina a Filip Hronek. Po obou jejich akcích snižoval Detroit na ledě Tampy Bay na rozdíl jedné branky, ale nakonec prohrál 2:3. V obraně vítězů nastoupil poprvé Jan Rutta, kterého získal lídr soutěže v průběhu sezony z Chicaga.

Rutta nastoupil v NHL poprvé po více než čtvrt roce, na ledě strávil téměř deset minut a dvakrát vystřelil. Tématem číslo jedna byl ale Nikita Kučerov. Ruský útočník vstřelil dva góly a překonal klubový rekord Vincenta Lecavaliera v počtu získaných bodů v základní části. Lídr produktivity aktuálního ročníku má na kontě už 110 bodů (33+77 v 69 zápasech).