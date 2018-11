NHL: Frolík přispěl gólem k obratu Calgary z 1:4, skóroval Frk a Simon

New York Útočník Michael Frolík se podílel ve čtvrtečním utkání NHL gólem na obratu Calgary, které otočilo ve třetině zápas s Coloradem z 1:4 na konečných 6:5. Martin Frk přispěl prvním gólem sezony k výhře Detroitu 4:3 nad New Jersey. Podruhé za sebou skóroval Dominik Simon, který s Pittsburghem prohrál na ledě New Yorku Islanders 2:3 po nájezdech.

Frolík si připsal vítěznou trefu, když mu v přečíslení dva na jednoho ideálně přihrál Matthew Tkachuk a český útočník střelou do odkryté brany upravil skóre na 6:4. Kladenský odchovanec tím završil obrat Calgary, které překlopilo zápas na svou stranu pěti góly v rozmezí 41. až 55. minuty.



Frk otevřel skóre zápasu v přesilové hře střelou z první z levého kruhu, která prošla brankáři Corymu Schneiderovi pod vyrážečkou. New Jersey odpovědělo dvěma góly, ale Detroit třemi zásahy otočil během 45. až 60. minuty na 4:2. Poslední dvě branky vstřelili Red Wings dokonce v oslabení. V dresu poražených nebodoval ani v desátém utkání sezony Pavel Zacha.

Simon se v odvetě s Islanders opět gólově prosadil, tentokrát dal první branku zápasu z dorážky. Pittsburgh, který chtěl soupeři oplatil dva dny starou prohru 3:6, ale poté dvakrát inkasoval a bod mu zajistil v 53. minutě Jevgenij Malkin. V penaltovém rozstřelu uspěl jen domácí útočník Josh Bailey.