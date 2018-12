NHL: Kaše pomohl Anaheimu třemi body k výhře a byl hvězdou zápasu

Výsledky NHL St. Louis - Vancouver 1:6 (0:3, 0:2, 1:1) Branky: 49. Kyrou - 3., 15. a 49. Boeser, 13. Pettersson, 32. Horvat, 34. Goldobin. Střely na branku: 22:21. Diváci: 16.841. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Pettersson, 3. Markström (všichni Vancouver). Winnipeg - Philadelphia 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) Branky: 12. Connor, 15. Morrissey, 28. B. Tanev, 35. Byfuglien, 36. Wheeler, 42. Little, 49. T. Myers - 18. Voráček. Střely na branku: 35:37. Gólman Michal Neuvirth odchytal za Philadelphii 27:31 minuty, inkasoval tři branky z 10 střel a úspěšnost zásahů měl 70 procent. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Morrissey, 3. Scheifele (všichni Winnipeg). Ottawa - Boston 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1) Branky: 13. Mark Stone - 28. Marchand (Pastrňák), 64. Krug (Krejčí). Střely na branku: 28:24. Diváci: 13.148. Hvězdy zápasu: 1. McKenna (Ottawa), 2. Krug, 3. T. Rask (oba Boston). Chicago - Montreal 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) Branky: 20. a 33. P. Kane - 7. Domi, 8. S. Weber, 59. Tatar. Střely na branku: 39:28. Diváci: 21.057. Hvězdy zápasu: 1. Tatar (Montreal), 2. P. Kane (Chicago), 3. S. Weber (Montreal). Anaheim - New Jersey 6:5 po sam. nájezdech (3:3, 0:1, 2:1 - 0:0) Branky: 3. Silfverberg, 3. Sherwood, 14. Montour (Kaše), 49. Aberg (Kaše), 54. Kaše, rozhodující sam. nájezd Sprong - 2. a 11. Palmieri, 14. Severson, 29. Seney, 60. Marcus Johansson. Střely na branku: 38:35. Diváci: 16.470. Hvězdy zápasu: 1. Kaše, 2. Montour (oba Anaheim), 3. Palmieri (New Jersey). Edmonton - Calgary 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Branka: 13. McDavid. Střely na branku: 30:24. Gólman David Rittich odchytal celé utkání, inkasoval jednu branku z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 96,67 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Koskinen, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Rittich (Calgary). Vegas - Dallas 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Branky: 17. Carpenter, 32. W. Karlsson, 39. Tuch, 60. R. Smith - 7. Hanzal, 49. Lindell. Střely na branku: 28:24. Diváci: 18.240. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Carpenter, 3. Schmidt (všichni Vegas).