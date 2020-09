NHL: Palát se podílel gólem na výhře Tampy Bay nad Islanders 8:2

EDMONTON Český hokejový útočník Ondřej Palát pomohl Tampě Bay jednou brankou k vítězství nad New York Islanders 8:2 v úvodním duelu finálové série Východní konference v Edmontonu. Hlavní zásluhu na drtivé výhře Lightning měli Palátovi spoluhráči z první formace Brayden Point a Nikita Kučerov, kteří si připsali shodně po pěti bodech.

Newyorský tým začal své první konferenční finále od roku 1993 nešťastně, hráči Tampy v prvním zápase série naprosto dominovali a vyrovnali klubový rekord z play off 2011, kdy stejným rozdílem porazili Pittsburgh.



Výborný vstup Lightning do utkání odnesl brankář Islanders Thomas Greiss, který už v 11. minutě po třetím inkasovaném gólu z devíti střel za stavu 1:3 opustil branku a přenechal místo Semjonu Varlamovovi.

Ani ruský brankář ale nedokázal zastavit kanonádu Tampy. Pět hráčů Lightning si připsalo více než jeden kanadský bod, pětibodoví Point (2+3) a Kučerov (1+4) dokonce stanovili klubový rekord v play off.

„V poslední době hrajeme výborně jako tým. Jsme zodpovědní na puku, naše hra má řád a na ledě se nám daří správně rozhodovat. Dnes jsme odehráli naprosto fantastický zápas,“ řekl Point.

Kučerov vstřelil 34. gól v play off v kariéře a osamostatnil se v čele klubových tabulek před Martinem St. Louisem. Do historie Lightning se zapsal také Palát, který jako vůbec první hráč klubu dokázal skórovat v pěti utkáních play off za sebou.

Palát v 50. minutě společně s Pointem a Kučerovem naprosto rozebrali defenzivu Islanders, český hráč blafákem do forhendu překonal Varlamova a zvýšil na 7:2. Rodák z Frýdku-Místku vstřelil šestou branku v letošních vyřazovacích bojích a společně s obráncem Victorem Hedmanem se dělí o druhou příčku mezi týmovými střelci. Lépe na tom je pouze Point, s 23 body druhý nejproduktivnější hráč celého play off, který se prosadil osmkrát.

„Nehráli jsme týden, takže jsme moc nevěděli, co od našeho výkonu očekávat. Ale Pointer (Point) naše obavy naprosto ignoroval. Od začátku utkání diktoval tempo hry, byl prostě neuvěřitelný,“ pochválil Hedman elitního centra.

Nadšení z výkonu lehce krotil trenér Tampy Jon Cooper, který varoval před dalším průběhem série. „Buďme upřímní, toto se nejspíš nebude opakovat. Islanders odehráli sedmý duel s Philadelphií a ihned se museli přesouvat z Toronta do Edmontonu, neměli v podstatě žádný čas na odpočinek. Až pozítří budeme mít stejné předzápasové podmínky,“ podotkl Cooper.

Kapitán Islanders Anders Lee v cestování výmluvu nehledal. „Na přesuny jsme z klasické sezony zvyklí. Nemyslím si, že to byl důvod naší dnešní prohry,“ řekl Lee, který asistoval u obou branek Newyorčanů. „Tampa dnes trestala jakoukoli naší chybu. Dokázali využít v podstatě každou naší nebezpečnou ztrátu,“ doplnil rovněž dvoubodový Jordan Eberle.