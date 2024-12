Dostál neodčinil kiks ani v nájezdech a Anaheim prohrál s Montrealem

Dostál za sebou nemá příliš vydařený duel. V Montrealu naskočil po dvou zápasech a inkasoval hned z druhé střely na branku. V přesilové hře Canadiens se nestihl přesunout za výbornou křižnou přihrávkou Nicka Suzukiho a Laine trefil poloodkrytou branku.

„Byla to asi jediná možnost, která mě z toho (čekání) mohla dostat. Slaf to udělal skvěle a já před sebou měl úplně prázdnou branku. Je to pro mě velké povzbuzení do dalších zápasů,“ řekl Dach, jenž zaznamenal bod po devíti zápasech.

Čtyřzápasové čekání na zápis do statistik ukončil také Slafkovský. „Jsem šťastný, že jsme se konečně prosadili. Každý gól nebo asistence nám zvedá sebevědomí, věřím tomu, že nás to do dalších zápasů nakopne,“ řekl slovenský útočník.

Dostál se ve zbytku zápasu snažil odčinit zaváhání a předvedl několik výborných zákroků. Nakonec ale pomohl jen k bodu, protože v rozstřelu nechytil ani jeden ze dvou pokusů domácích. Canadiens vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů, přesto zůstávají na chvostu tabulky Východní konference.

Filip Chytil po zranění naskočil v dresu New York Rangers do pátého zápasu, na rozdíl od nedělního duelu se Seattlem ale proti Chicagu bodovou bilanci nerozšířil.

Jeho tým podlehl Blackhawks 1:2 a potvrdil, že se mu na domácím ledě příliš nedaří. Rangers v 15 zápasech v Madison Square Garden nasbírali jen 15 bodů a mají pátou nejhorší domácí bilanci ve Východní konferenci.

Jedenáctigólovou přestřelku nabídl duel dvou celků z chvostu Východní konference. Detroit v něm porazil domácí Buffalo 6:5 v prodloužení a ukončil pětizápasové čekání na výhru. Sabres prohráli posedmé za sebou a propadli se za Red Wings na 15. místo. Dvěma góly se blýskli domácí Jason Zucker a hostující Andrew Copp.

Výsledky

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:2N (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

02:36 Laine (Suzuki, Hutson)

24:36 Dach (Slafkovský, Laine)

Laine Góly:

10:49 Terry (Fowler, Harkins)

24:25 Terry (Killorn, Vatrano) Sestavy:

Montembeault (Primeau) – Hutson, Matheson (A), Guhle, J. Barron, Xhekaj, Savard – Caufield (C), Suzuki, Newhook – Slafkovský, Dach, Laine – Josh Anderson, Dvorak, Gallagher (A) – Heineman, J. Evans, Armia. Sestavy:

Dostál (Gibson) – Fowler, Trouba, Dumoulin, Gudas, LaCombe, Zellweger – C. Gauthier, McTavish, Killorn – Vatrano, R. Strome, Terry – McGinn, Lundeström, Leason – R. Johnston, Harkins, Colangelo. Rozhodčí: Syvret, Rehman – Shewchyk, Hughes Počet diváků: 21 105

Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:6N (3:2, 2:1, 0:2 - 0:0) s.n.1:2 Góly:

01:38 Benson (Cozens, Krebs)

10:25 T. Thompson (Zucker)

15:26 Zucker (Krebs, McLeod)

22:26 Aube-Kubel (Malenstyn, Power)

29:46 Zucker (McLeod) Góly:

04:05 DeBrincat (Larkin)

04:46 Copp (Compher, Seider)

21:05 Raymond (Larkin, E. Gustafsson)

50:27 Copp (Chiarot, Compher)

55:42 Seider (Raymond, Edvinsson)

Larkin Sestavy:

Reimer (Luukkonen) – Byram, Johnson, Jokiharju, Power, Clifton, Bryson – Tuch (A), T. Thompson, Peterka – Cozens (A), Krebs, Benson – Zucker, McLeod, Greenway – Aube-Kubel, Kozak, Malenstyn. Sestavy:

Husso (20. Cossa) – Seider (A), Edvinsson, Petry, Chiarot, Holl, E. Gustafsson – Raymond, Larkin (C), DeBrincat – Kane, Kasper, Rasmussen – Copp, Compher (A), Tarasenko – Berggren, Veleno, Motte. Rozhodčí: F. StLaurent, F. Charron – B. Pancich, B. O ́Quinn Počet diváků: 14 559