NHL v krátkodobých bublinách? Bettman nastínil, jak by mohl fungovat hokej v zámoří

New York Pokračující boj s pandemií koronaviru může mít vliv na podobu příští sezony NHL a přinést zásadní změny v programu zápasů. Jak v úterý uvedl šéf zámořské hokejové ligy Gary Bettman, ve hře je možnost zkrácení základní části. Hrát by se pak mohlo v krátkodobých „bublinách“, které by posloužily jako základny pro více utkání a mužstva by se v nich prostřídala.

Jedním z klíčových podnětů k úvahám o odlišném scénáři dlouhodobé fáze NHL, která za normálních okolností čítá 82 zápasů pro každý tým, jsou omezené možnosti cestování přes hranici mezi USA a Kanadou. Při druhé vlně pandemie nelze příliš očekávat, že by se situace v brzké době převratně změnila. NHL si přitom vytyčila cíl zahájit příští ročník v první den roku 2021.



„Je jasné, že nebudeme přesouvat všech sedm kanadských klubů na jih od 49. rovnoběžky. Proto je třeba hledat alternativní cesty, abychom mohli hrát,“ uvedl Bettman během virtuální diskuze, které se zúčastnili také komisionář basketbalové NBA Adam Silver a šéf baseballové MLB Rob Manfred.

Komisionář NHL Gary Bettman předává Stanley Cup Stevenu Stamkosovi.

„Kvůli problémům s cestováním, které přirozeně zůstávají velkou neznámou, bude možná potřeba ligu přeskupit s ohledem na geografickou polohu. Nedává moc smysl, aby některé týmy třeba z Floridy cestovaly do Kalifornie. Uvažujeme o zredukovaném programu zápasů a potom by bylo lepší ho mít více zaměřený na jednotlivé divize a geograficky centralizovaný, abychom potíže s cestováním vyřešili,“ řekl Bettman.



Nejvýše postavený muž NHL však ujistil, že nebude po hráčích chtít, aby strávili v „bublině“ celou sezonu, jak se někteří z nich obávali. Hokejisté Tampy Bay a Dallasu, kteří se dostali až do finále Stanley Cupu v improvizované dohrávce minulého ročníku, strávili při velmi častém testování v „bublinách“ v Torontu a Edmontonu, kde sezona vrcholila, dva měsíce. NHL se podařilo udržet centrální místa takřka neprodyšná a nemoc covid-19 návrat do hry ovlivnila, ale nijak zásadně nenarušila.

„Je tu řada omezení už jen při cestování v rámci USA z některých států do jiných, co se karantény týká. I s ohledem na to musíme být velmi flexibilní. Zkoumáme situaci jednotlivých týmů ohledně jejich možností hrát ve vlastních arénách, ať už s fanoušky nebo bez nich. A stejně tak zvažujeme možnost centrálních míst. Tým by hrál deset až 12 dnů několik zápasů bez cestování, pak by jel zase zpět do svého města, aby hráči mohli strávit týden doma s rodinami,“ nastínil Bettman.



„Nebude to asi tak efektivní jako ‚bublina‘, v níž jsme dohrávali minulý ročník, ale myslíme si, že takto lze minimalizovat rizika do té míry, aby to bylo praktické a dávalo to smysl. Je to jedna z věcí, o kterých mluvíme,“ připustil Bettman.

Na výsledné podobě příští sezony se bude NHL teprve domlouvat s hráčskou asociací NHLPA. „Naším cílem je, abychom se postupně dostali do normálních kolejí a dlouhodobě pak mohli zase začínat sezonu na podzim a končit, než začne červenec,“ prohlásil Bettman, jenž také prozradil, že nepodporuje variantu hrát opět play off v rozšířené podobě s 24 týmy.