NHL: Voráček skóroval, New Jersey si vytáhlo Zachu z farmy

New York Útočník Jakub Voráček vstřelil v úterním utkání NHL jediný gól Philadelphie, která podlehla doma Floridě 1:2, a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. V sestavě New Jersey, které porazilo Pittsburghu 4:2, nastupoval ve druhém útoku Pavel Zacha, kterého klub povolal zpět do hlavního týmu.

Voráček skóroval popáté v sezoně, když ve třetí třetině snížil z rychlého protiútoku střelou z pravého kruhu pod horní tyčku. Český útočník mohl v dalším střídaní vyrovnat, ale tentokrát v brejku nevyzrál na gólmana Roberta Luonga, který v závěrečné části kryl šestnáct střel a dovedl Floridu k páté výhře za sebou.



Zacha začal sezonu v NHL, ale poté, kdy v deseti zápasech nebodoval, ho klub poslal na farmu v Binghamtonu, aby si zvedl sebevědomí. To se podle slov českého útočníka povedlo, hrál tam v elitní formaci a připsal si pět přihrávek ve čtyřech zápasech. A když se v New Jersey zranili útočníci Nico Hischier a Brian Boyle, vytáhli si Devils Zachu zpět.

Jedenadvacetiletý rodák z Brna sice opět vyšel naprázdno, ale připsal si v zápase s Pittsburghem dva kladné body do statistiky +/-. Hlavním strůjcem výhry Devils byl Taylor Hall, který dvě branky dal a na dvě přihrál. Kanadský útočník, který se stal minulou sezonu nejužitečnějším hráčem NHL, zaznamenal i vítězný gól, když ve 49. minutě zlomil nerozhodný stav 2:2.