Edmonton si ale proti Vancouveru vynutil sedmý zápas, Hronek poprvé bodoval

Hronek na první bod v play off čekal až do dvanáctého zápasu. V součtu se základní částí bodoval po 16 duelech a ukončil své nejdelší čekání v sezoně. Český bek v 11. minutě předal puk Nilsi Höglanderovi, ten ho zavezl do útočného pásma, kde si ho vyměnil s krajanem Eliasem Petterssonem a z prostoru před brankou vyrovnal na 1:1.

Canucks udrželi nerozhodný stav až do konce třetiny, druhá a třetí dvacetiminutovka ale patřila domácím. Oilers čtyřmi góly odskočili do vedení 5:1 a došli si pro pohodlnou výhru. Třemi body se kromě McDavida blýskli také Ryan Nugent-Hopkins a obránce Evan Bouchard.

Ofenzivní zadák je s 18 body třetím nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů a v součtu se základní částí nasbíral už 100 kanadských bodů. Více jich mezi obránci mají jen hvězda zadních řad Colorada Cale Makar (105) a kapitán Vancouveru Quinn Hughes (101).

I v jedenáctém duelu play off bodoval jeho nejúdernější hráč. Leon Draisaitl připravil dvě branky Oilers a vylepšil svou bilanci na osm gólů a 15 nahrávek. Druhou asistencí v zápase dosáhl jubilejního 100. bodu v bojích o Stanley Cup. Stačilo mu na to 60 zápasů. Rychleji na kulatou metu dosáhli jen Wayne Gretzky (46 duelů) a Mario Lemieux (50).

McDavid může stovku atakovat už v příštím zápase. Po sobotních třech nahrávkách mu k ní chybí jen čtyři body. „Dnes jsme vyhráli, ale není to důvod k uspokojení. Pouze jsme si zajistili jeden zápas navíc. Stejné odhodlání a touhu po vítězství od nás očekávám i v rozhodujícím sedmém duelu. Počítám, že Vancouver bude hrát lépe, proto musíme zůstat stoprocentně koncentrovaní,“ uvedl McDavid.

Obránce Vancouveru Carson Soucy (7) se marně snaží zastavit puk mířící do brány Arturse Šilovse.

Edmonton byl v zápase výrazně aktivnější. Canucks přestřílel 27:15. „Naše střelecká pasivita není úplně klíčem k výhře. Nejsme tým, který by za každou cenu tlačil puky do branky a umíme vyhrávat i s malým počtem střel, dnes to ale nestačilo,“ posteskl si Pettersson, jenž gólmana Stuarta Skinnera prověřil dvakrát.

Právě pro Skinnera může být vydařené utkání důležitou vzpruhou. V úvodních třech zápasech série inkasoval 12 branek z 58 střel a úspěšnost zákroků neměl ani nad 80 procent. Ve čtvrtém a pátém duelu místo něj chytal Calvin Pickard, do klíčového šestého utkání se ale Skinner vrátil a vychytal důležitou výhru. Jeho souboj s Artursem Šilovsem z Vancouveru může v noci na úterý rozhodnout.