Nosek se musel kvůli novému kontraktu uskromnit. Malá role i peníze a nejistá budoucnost

Las Vegas Cítil se přehlížený a nevěřil, že o něj bude mít Las Vegas ještě zájem. Nakonec se však hokejista Tomáš Nosek se svým zaměstnavatelem na novém kontraktu dohodl. Byť musel udělat hodně ústupků a jeho nevýhodné status quo zůstává.

Co to znamená? Odpověď má dvě roviny: pozitivní a negativní. Tou příjemnou je, že Nosek zůstává v NHL, navíc na jedné z nejlepších adres - tedy v atraktivním Las Vegas, které od svého vzniku patří k těm lepším klubům s velkými ambicemi i podporou fanoušků.

To je však vykoupeno řadou „ale“. Tím nejvýraznějším je, že Nosek bude dál žít v nejistotě. Pravdou je, že v NHL se o své místo musí bát až na výjimky typu Crosby, McDavid nebo Ovečkin všichni, Noskova role se však ani ve čtvrté sezoně za Vegas nezmění.

Dál bude forvardem do čtvrté formace, možná i mužem na hraně sestavy. Svědčí o tom kontrakt na pouhý rok. Sice vylepšený, ale ne o mnoho: z původního milionu dolarů se nabídka vyšplhala o 250 tisíc výš. To nevypadá, že by Vegas s Noskem příliš počítalo. Spíš to budí dojem, že bude mít za levné peníze prověřeného hokejistu.

„Tomáš Nosek doplácí na platový strop a na to, jaké hráče chtělo a chce vedení podepsat. A také na to, jakou má roli v týmu,“ říká Václav Prospal.



Ta není bůhvíjaká, byť na ledě nikdy nezklamal. Zároveň však trenéra Petera DeBoera nepřesvědčil, že má na víc. Ostatně právě příchod DeBoera byl pro bývalého hráče Pardubic klíčový: je evidentní, že mu příliš nevěří, že to není jeho oblíbenec.



Přitom většina expertů se shoduje, že je Nosek velice platným hráčem, který v NHL dokázal, že je schopný zastat jakoukoli roli. Umí útočit, dát gól, zvládne i důsledně bránit. „Bohužel pro něj musí většinou odvádět černou práci, která není bodově odměněna,“ podotýká Prospal.

Ať chcete, nebo ne, právě body jsou stěžejním bodem při vyjednáváních. A Noskova vyjednávací pozice nebyla nikterak výhodná. Nebýt odchodu předchozího kouče Gerarda Gallanta, mohla být situace úplně jiná.

Takto Nosek ještě před podpisem nové smlouvy v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně vykládal: „Poznáte, když s vámi už nepočítají. Víte, že byste měl hrát, být na ledě, jenže tam nejste.“

Nakonec vyhrála touha zůstat v NHL a ve Vegas. I za cenu dalšího roku v nejistotě a vědomí, že v případě odchodu do Kontinentální ligy by mohlo konto nabývat rychlejším tempem. Což je vzhledem k jeho věku (28 let) poměrně relevantní argument.



Navíc: Dovedete si představit, co by se muselo stát, aby se Noskova role v týmu pod stejným trenérem nějak výrazně změnila? Taková pravděpodobnost je velice nízká. Nezbývá tedy než doufat, že se mu vyhnou zranění a za rok třeba přijde víceletá nabídka klidně odjinud z NHL.

„Pro mě je to zajímavý hráč. Svým charakterem je platný. Z doslechu vím, že má výborný přístup k hokeji a chce se neustále zlepšovat. Je třeba udělat krok dopředu a posunout se ze čtvrté lajny do třetí a tak dále. Základ je rvát se a nedat trenérovi důvod k tomu, aby ho vyndal ze sestavy,“ radí Prospal.