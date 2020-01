Nováček Flek či navrátilci Šula s Hykou. Reprezentační trenér Říha nominoval na švédské hry

Praha Množství omluvenek zkomplikovalo trenérovi hokejové reprezentace Miloši Říhovi nominaci na Švédské hry ve Stockholmu. Původně plánoval, že na třetí turnaj seriálu Euro Hockey Tour složí maximálně silný tým, série omluvenek mu ale udělala čáru přes rozpočet. V dnes zveřejněném kádru chybí například nejproduktivnější hráč extraligy Milan Gulaš, nejlepší střelec KHL Dmitrij Jaškin, obránce Andrej Šustr nebo útočníci Andrej Nestrašil, Lukáš Sedlák a Michal Birner.

„Je to trošku komplikovanější. Blíží se play off, zápasy o záchranu, některé týmy bojují o osmičku. Během posledního dne dvou se skoro polovina nominace změnila,“ řekl Říha na tiskové konferenci v Praze.

Omluvenky ho mrzí, ale bere je jako realitu. Řada hráčů má navíc zdravotní problémy a omlouvají je představitelé klubů, za které hrají. „Postavili jsme si mužstvo, se kterým jsme chtěli ve Švédsku obhájit prvenství z loňského roku, ale bohužel vše nyní řešíme za pochodu. Neberu to ale tak, že nechtějí reprezentovat,“ uvedl jednašedesátiletý kouč, jenž nyní čeká, zda se neomluví další hráči.

Až do úterka Říha počítal například s Gulašem, který se mu ale s ohledem na problémy s nohou po zápase Plzně v Litvínově omluvil. „Byli jsme domluveni, že pojede a odehraje všechny tři zápasy. Jeho vytíženost je ale obrovská. Včera nám řekli, že je zraněný a potřebuje se doléčit, což respektujeme,“ řekl Říha. Podobně ho požádali zástupci Dynama Moskva, aby tentokrát nezval Jaškina. „Odehrál předešlé dva turnaje, takže jsme jim vyšli vstříc. Nechceme nikoho tlačit, aby hrál pod injekcemi jako například Sedlák,“ uvedl kouč.

Říha se pozastavil nad tím, že v reprezentační přestávce hrají extraligový zápas Sparta a Vítkovice. „Chápu, že asi hledali těžko volný termín v O2 areně, ale myslím si, že reprezentační pauza by měla být pro reprezentanty a klubové záležitosti by měly jít trošku stranou,“ řekl. Přesto do výběru zařadil sparťany Jana Košťálka a Michala Řepíka. „Domluvili jsme se, že (extraligový) zápas v úterý odehrají. Pak ale mají tři zápasy na Švédských hrách a další úterý by měli hned opět hrát, což si myslím, že je hodně náročné,“ podotkl trenér.

Nováček Flek a dva navrátilci

Útočník Jakub Flek z Karlových Varů je jediným nováčkem v nominaci českých hokejistů na únorové Švédské hry ve Stockholmu. Poprvé od mistrovství světa v roce 2018 v Dánsku se vrací obránce Libor Šulák z finské Kouvoly a útočník Tomáš Hyka z Čeljabinsku. V kádru je deset hráčů z extraligy a čtrnáct krajánků.

„Z původní nominace se skoro polovina změnila. Zase jsme poskládali mužstvo z hráčů z mladší, starší i střední generace, kteří se účastnili turnajů. Ještě máme dvě tři jména, které bychom chtěli doplnit tak, abychom měli dva brankáře, deset obránců a patnáct útočníků,“ řekl trenér Miloš Říha, který se chystá doplnit ještě trojici do ofenzivy.

Sedmadvacetiletý Flek měl debutovat už na prosincovém Channel One Cupu v Plzni a Moskvě, ale nakonec se omluvil kvůli zranění. V extralize si v této sezoně připsal ve 41 zápasech 31 bodů za 13 branek a 18 asistencí.

Po nejdelší pauze se představí sparťanský obránce Jan Košťálek, který hrál za národní tým v dubnu 2017. O sedm měsíců později reprezentoval bek David Němeček z Raumy. Poprvé od prosince 2018 bude v národním mužstvu brankář Dominik Furch z Örebra.

Český tým se sejde v pondělí v pražském Edenu. Do třetího turnaje Euro Hockey Tour vstoupí ve čtvrtek 6. února proti domácímu Švédsku. V sobotu nastoupí proti Finsku a v neděli se utká s Ruskem. Po dvou turnajích vedou čeští hokejisté tabulku s 11 body o skóre před Finskem a se čtyřbodovým náskokem před Švédskem a Ruskem.