Peníze chci najít v baráku, v sídle svazu. Podívat se na různé smlouvy, říká nový šéf hokeje Hadamczik

Po sobotní konferenci hokejového svazu bylo znát, že je Hadamczik ve svém živlu. Mluvil dlouze a květnatě. Po trenérských štacích u reprezentace či v extraligových klubech a letech v závětří dostává nový a nejspíš nejtěžší úkol v hokejové kariéře. Uzdravit český hokej. Vrátit ho do světové špičky. Obnovit továrnu na talenty a radost. Dlouholetý kritik svazových poměrů nahrazuje v pozici šéfa svazu Tomáše Krále, jehož spolupracovníci budou dál s Hadamczikem hokej řídit. „Nepřicházím na svaz, abych někomu vyhrožoval a abych tam hodil granát,“ tvrdí.

S čím tedy přicházíte?

Věřím, že najdu společnou cestu s většinou lidí, kteří jsou ve výkonném výboru. Abych je přesvědčil, že to, co chceme změnit, je správné. Nepřicházím se žádnými kamarády, aby dostali pozici. Přicházím se svým jménem, abych měl úspěch, k čemuž potřebuji schopné lidi. Nebojím se komunikace. Dostal jsem za úkol, abych udělal audit. Potřebuji i trochu prostoru, až se dostanu k číslům.

Naznačte, co čeká český hokej pod vaší vládou.

Čeká mě pracovitost, čeká mě vyžadování, co já chci, aby odváděli lidi kolem svazu. Čeká mě cesta do klubů a čeká mě, že budu jednat s kluby, protože ony mají zodpovědnost za výchovu hráčů. Musíme zlepšit práci s rodiči, aby byl náš proces dobrý a aby nemuseli jezdit na drahé kempy. Vezmu si někoho k sobě, aby mi napsal elaborát, kterým oslovím vládní činitele k větší podpoře. Ale musíme brát v úvahu, že i vláda má své problémy. Na svazu uděláme takový audit, aby bylo vidět, jestli je nutné, aby tam pracovalo tolik lidí. Ale nechci být teď zbrklý. Chci být manažer, který najde peníze.

Co dál?

Oslovím lidi, kteří mi slíbili, že když budu šéf svazu, dají nějaké peníze. Jsem zvědav, jestli dodrží slovo. To bude můj postup. Budu mluvit se sportovním úsekem, budu se radit s výkonným výborem. Budu slušný ke všem lidem, protože hokej mě naučil, že i vrátný a uklízečka k němu patří. Všechny pozdravím. Musíme jít postupně po jednom schodu nahoru, neslibovat hory doly. Když skočíte rovnou na desátý schod, většinou spadnete dolů.

Uvědomujete si, že přicházíte do rozháraného prostředí?

Na konferenci to sklouzlo, že se to tam hádalo, jaký má plat prezident. To bylo nedůstojné. Nemělo to žádný význam. Máte plat, jaký si zasloužíte. Nevnímám, že je to rozpojené. Musím vyslechnout lidi. Ale co prosáklo na veřejnost, je špatně. Audit nám ukáže, jestli konference napadala některé lidi správně, nebo ne. Nemáme plný měšec, aby nám byly peníze jedno. Jako dobrý obchodník budu jednat, musíte i blafovat, abyste dostal peníze. To je moje parketa, moje parketa není sedět u počítače. Snažím se věci plnit, abych se nemusel za svou práci stydět. Sport potřebuje tvrdou ruku na všech úsecích.

Nezaskočilo vás, že jste zvítězil už v prvním kole?

Překvapen jsem byl. Proti mně byly hráčské osobnosti. Anebo Béda Ščerban, který řídí klub. Dostal jsem 31 hlasů, a pokud jsem se dobře díval, druhý měl 16 hlasů, což je polovina toho, co jsem dostal já. Důvěra je tak obrovská, že ji nebudu chtít zklamat.

Někteří protikandidáti říkali, že by se chtěli zasadit o zřízení ministerstva sportu. Co vy na to?

Je to správná úvaha, ale ta cesta je mnohem delší. Kandidaturu mám na dva roky. Vláda má nyní tolik svých problémů, které si nevyrobila, ale vznikly kvůli válce a inflaci. Nemyslím si, že čekají na náš dopis a na příští schůzi nám to schválí. Musíme s nimi spolupracovat a mít pokoru. Každý měl v programu, že budeme jednat s vládou. Já nechci slibovat. Chci klubům najít rychleji peníze.

Jak?

Chci je najít v baráku. V sídle svazu. Podívat se na různé smlouvy. Když má firma obrat 600 milionů, nevěřím, že nový, přísný manažer nedokáže něco ušetřit. Chci tomu věřit. Jednání s vládou budou, nějaké lidi znám. Musíme být trpěliví, mít pokoru. Máme největší sílu přesvědčit vládu tím, že jsme získali mistrovství světa pro rok 2024. Máme obrovské náklady, potřebujeme nějaké peníze. Když uděláme mistrovství světa, musíme do něj vložit peníze. Buď se zadlužíme a zaplatíme je z výdělku, anebo nám vláda pomůže. Je to jedna z úvah, o které budeme jednat.

Dá se čekat, že budete muset obhajovat názory. Na kritiku jste jako reprezentační trenér býval háklivý. Dovedete se nad ni teď povznést?

Novináři mi po každé porážce dávali otázku: Odstoupíte? Nebo ne? Dnes se podívejte na změnu. Nedělal jsem žádnou mediální kampaň, neměl jsem na to žádnou agenturu. Najednou mi lidé začali důvěřovat. Měl jsem problém s hráčem, který nebyl nikdy nominovaný. Znáte někoho, s kým jsem měl problém a byl nominovaný? S národním mužstvem mám pět medailí a v lize sedm. Národ říkal, abych byl vedoucím já. Ocenili asi moje znalosti, charakterové vlastnosti a úspěchy.

A když se objeví ta kritika?

Proč bych se měl zabývat tím, že prohraju. Ještě jsem ani nezačal a věřím, že práci zvládnu. Kdybych ji nezvládl zdravotně nebo zkušenostmi, neseděl bych tady. Prezidentem být nepotřebuju. Nehraju si na to. Ustál jsem všechno. A jestli jsem byl v pěti nebo šesti klubech, další jsem obvolal a stejně jsem dostal důvěru? Trošku sebevědomě řeknu, že něco umím.

Jste z Kravař, sídlo svazu je v Praze, slíbil jste návštěvu u klubů. Jak chcete pendlovat?

Musím si nejprve ověřit, s jakými lidmi budu spolupracovat na důležitých postech. V daný moment musíme nastavit s členy výkonného výboru pravidla. Až si nastavím pravidla v Praze, pojedou věci a budu ve spojení telefonicky nebo mailem, můžu si dovolit říct: Hele, dva dny tady nebudu. Když tady nebudu a budu na hokeji, budu se vyptávat klubů, v čem mají problémy. A budu si dělat poznámky, abych zjistil, co je špatně. Pak s tím přijdu na výkonný výbor.

S některými členy výkonného výboru jste se už na konferenci neshodl. Tušíte, jak s nimi budete vycházet a spolupracovat?

Jsem přesvědčený, že si k určitým lidem najdu cestu. Když ji lidi nenajdou ke mně, já ji taky nenajdu. To přináší život. Ale musí to být tak, že to neublíží hokeji. Šel jsem do toho, co tu je.

Budete kandidovat i při řádných volbách za dva roky s tím, že si sestavíte vlastní tým spolupracovníků?

To nevím. Jsem překvapený, že mě tolik delegátů napoprvé zvolilo. Přišel jsem k pultu a řekl, jak to cítím. Jsem duševně spokojený, pár dní si odpočinu a musím začít jednat, co a jak bude. Co bude za dva roky? Vždyť ani nevíme, jestli budeme žít.