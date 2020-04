Nový vládce New Yorku. Švédského „Krále Henrika“ střídá ruský car Igor

New York S reprezentací sborné získal zlato na olympijských hrách v Pchjongčchangu a bronz na dvou světových šampionátech. V dresu Petrohradu zvedl nad hlavu pohár pro vítěze KHL. Igor Šesťjorkin neměl na těchto úspěších takový podíl, jaký by si představoval, spíše plnil roli náhradníka. Stále teprve čtyřiadvacetiletý brankář nyní stojí před největší výzvou své kariéry – plnohodnotně převzít roli legendárního Henrika Lundqvista a stát se novou jedničkou New York Rangers.

Rodák z Moskvy minulé léto opustil pohodlí domova a vydal se do zámoří. Sezonu začal na farmě, kde podával skvělé výkony, a s příchodem roku 2020 konečně okusil atmosféru nejlepší hokejové soutěže na světě. „Hodně důležitý moment mé kariéry, užívám si to. Odchod do Ameriky si nemohu vynachválit. Vyhovuje mi zdejší užší kluziště, jako brankář mám tak více práce, čelím většímu počtu střel. Snažím se tvrdě pracovat, chci v New York zůstat a udělám vše pro to, abych se nemusel vrátit na farmu,“ prohlásil Šesťjorkin před svým debutem proti Coloradu.

Jeho nástup do NHL byl fenomenální. Šesťjorkin doposud odchytal dvanáct zápasů, v nichž vyšponoval úspěšnost zákroků nad magickou hranici třiadevadesáti procent (93,2 %). Hned desetkrát navíc dovedl Rangers k vítězství, a dal jim tak novou naději v boji o účast v play-off. „Je neuvěřitelně atleticky vybavený a zároveň psychicky odolný. Svými výkony si řekl o naši důvěru. Udělal největší progres, jaký jsem v životě viděl. Zbytek týmu se o něj může opřít, momentálně je pro nás jedničkou,“ nešetřil slovy chvály trenér David Quinn.

Co s Lundqvistem?

Šesťjorkin pořádně zamotal hlavu nejvyšším představitelům Rangers. V brankářské hierarchii bleskově přeskočil krajana Alexandra Georgijeva a Henrika Lundqvista, jehož výkonnost má s přibývajícím věkem spíše sestupnou tendenci. Švédská ikona v březnu oslavila už osmatřicáté narozeniny. Brankoviště Jezdců hájí nepřetržitě od roku 2005, nyní je ale všem jasné, že jeho éra na Manhattanu se pomalu chýlí ke konci.

„Poslední dva roky jsem byl k vedení velmi otevřený. Vím, že si po sezoně sedneme a domluvíme se, co dál. Nechytám tolik, jak bych si přál, ale nezbývá mi nic jiného, než tvrdě pracovat a až se objeví další příležitost, tak ji využít,“ uvedl Král Henrik, kterému příští léto vyprší smlouva. Zda se rozhodne pokračovat nebo pověsí betony na hřebík, zatím není jasné.

Aktuálně mají Rangers k dispozici tři velice kvalitní gólmany, jeden z nich musí z kola ven. Mohou si udělat místo pod platovým stropem, zbavit se Lundqvistova obřího kontraktu (8,5 milionů dolaru za sezonu), a ještě tak urychlit zatím úspěšnou přestavbu kádru. Takové zacházení s klubovou legendou, miláčkem fanoušků a lídrem kabiny ale působí trochu nemístně. Lundqvist prokázal newyorskému celku neobyčejnou oddanost a podobný konec by si nezasloužil.

Daleko pravděpodobněji se proto jeví snaha vedení o Švédovo udržení. Pokud by Šesťjorkin pokračoval v nastoleném trendu a udržel si výbornou formu, mohl by se se zkušenějším kolegou dělit o čas mezi třemi tyčemi a zároveň těžit z jeho cenných rad. Otázkou zůstává, zda by byl Lundqvist na sklonku kariéry ochoten přijmout roli dvojky. Pokud ano, černého Petra by si vytáhl Georgijev, kterému v létě končí nováčkovský kontrakt.

Z kamarádů opět rivaly

Rangers si vybrali Šesťjorkina na 118. místě draftu v roce 2014. O čtyřicet pozic dříve přišel na řadu Ilja Sorokin, po němž sáhli newyorští Islanders. Oba gólmani se velice dobře znají. Společně se radovali z olympijského zlata a dvou bronzů z mistrovství světa. V KHL každoročně dominovali brankářským statistikám a soupeřili o Gagarinův pohár. Oblékali dresy ruských hokejových gigantů, Šesťjorkin hájil barvy Petrohradu a Sorokin chytal za moskevské CSKA.

Nyní to vypadá, že rivalita mezi dvěma kamarády opět ožije. Sorokin odmítl v Rusku podepsat novou smlouvu a od příští sezony by měl nastupovat za Islanders, kde s největší pravděpodobností vytvoří tandem se zkušenějším krajanem Semjonem Varlamovem. „Během uplynulých šesti ročníků v KHL naprosto dominoval. Zcela jednoznačně patří k nejlepším gólmanům, kteří působí v Evropě,“ řekl na adresu talentovaného mladíka Adam Gretz z NBC Sports.

Oba si již podmanili ruskou hokejovou scénu, teď je na řadě NHL. Tradičně vyhrocené souboje newyorských rivalů právě získaly novou zápletku a v budoucnu se určitě vyplatí je sledovat.