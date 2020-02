Obr, kterému se dostalo úcty. Rekordman Chára vyměnil posměšky za bostonskou ulici

Boston Když se poprvé ukázal na Spartě, posmívali se mu, že by se spíš hodil na basket. Po Praze jezdil metrem nebo „električkou“ a marně sháněl krám, ve kterém by našel padnoucí brusle. Tak tomuhle kolohnátovi, kterého už doma v Trenčíně vyháněli ze zimáku, o víkendu před zápasem s Arizonou (4:2) tleskala plná hala.

Ve videozdravici se mu klaněly hvězdy NHL. V Bostonu po něm starosta Marty Walsh pojmenoval ulici. „Věřím, že to není jednosměrka,“ zavtipkoval Zdeno Chára.

Pokud by se měla určovat podle hokejových úspěchů, musela by být „Zdeno Chara way“ pulzující tepnou v centru města. Slovenský obr vyhrál Stanley Cup, má trofej pro nejlepšího beka NHL. Jako první Evropan odehrál za Bruins 1 000 zápasů.

Jen patnáct borců v dějinách celé NHL nastřádalo víc startů, po nedělním mači proti Detroitu jich má už 1 540! „Po příchodu do NHL jsem v roce 1997 snil o tom, abych se stal součástí soutěže, ne o tom, že odehraju 1 500 zápasů,“ líčil dojatě Chára.

Víc než vzpomínky ho musí těšit současnost. Ačkoli za měsíc oslaví 43. narozeniny a v soutěži nevypátráte staršího hokejistu, je pro Boston mimořádně platný.

Průměrně zvládne přes 21 minut za zápas. Ve sledované statistice účasti na ledě má +19. Dominuje v oslabení, které mají Bruins čtvrté nejlepší v soutěži, což z nich v kombinaci s řádícím Pastrňákem, Marchandem a spol. dělá aktuální vládce celé NHL!



„Dělám jen to, co mě v životě baví. A dělám to s vášní,“ prohodil Chára při víkendové ceremonii. „To, jak hraje, není náhodné,“ řekl nedávno serveru The Athletic bostonský kouč Bruce Cassidy. Chára dře. Vždy. Všude. Uznávaný kouč Ralph Krueger o něm tvrdí, že je průkopníkem, který netrénuje celou sezonu, ale celý rok.

Kvůli figuře a nevzhlednému bruslení slýchal posměšky na Slovensku, při angažmá na Spartě i při počátcích v zámoří. Tři sezony mu trvalo, než si vybojoval stálý flek v NHL. Jako zelenáč si přivydělával na brigádách, myl auta nebo kosil trávu. Aby ušetřil víc dolarů, bydlel v zahradním domku.

Zdeno Chára slaví branku s Davidem Pastrňákem.

Dřív dění na ledě zásadně ovlivňovali tvrďáci a Chárovy mocné paže a býčí síla se hodily. Jenže teď odhání od bostonské branky hejna dravců, kteří ještě nebyli na světě, když už sbíral starty v NHL.



„I ve fotbale nebo baseballu na každého věk jednou dolehne. Klesá výkonnost, prodlouží se reakční doba, hlava to nezvládá. Ale u Zdena nic takového nevidím,“ tvrdí Cassidy.

Aby Chára stíhal, předloni překopal jídelníček. Nejí kuřecí, hovězí nebo vepřové maso. Jen občas si poručí lososa, jinak jí především ovoce, zeleninu nebo hnědou rýži.



Jeho hra dál stojí na výborné fyzičce, v kabině Bruins nenajdete borce, který zvládne víc shybů. „Zdeno je neskutečný válečník,“ žasl zase David Pastrňák, když loni ve finále Stanley Cupu slovenský kolos nastupoval i se zlomenou čelistí. Od slavné trofeje je dělila jediná výhra.

Zdeno Chára odehrál 1500 utkání v NHL.

Kolik příležitostí ještě dlouhán dostane? Poslední dobou uzavírá roční smlouvy, jeho plat se snižuje. Ještě jednu by rád podepsal. Ví, že se Bruins po sezoně musejí vypořádat nejprve s mladšími beky, kterým také vyprší kontrakty.



„Chci hrát, ale musím počkat, co se bude dít,“ opakuje. Jaromír Jágr hrál NHL do pětačtyřiceti, odehrál 1 733 duelů. O Chárovi se občas píše jako o „slovenském Jágrovi“.

Ale Chára je originál. Velikán. A nejen kvůli mohutné postavě.