Očekávám, že když hráč obleče dres Komety, tak do toho dá všechno, tvrdí staronový trenér Zábranský

Brno Je nespokojený a nezastírá, že hráče teď budou čekat galeje. Staronový kouč hokejistů Komety Libor Zábranský říká: "Mužstvo na tom není dobře, protože prohráváme třetí třetiny. Jsou tam kolapsy, které se nedaří vysvětlit a hráči na tom proto nejsou ani psychicky dobře. Neuhnu, kluci budou trénovat víc, než doteď trénovali."

Zábranský převzal roli hlavního kouče Komety po Petru Fialovi, jenž odstoupil po nedělní domácí prohře 2:7 s Karlovými Vary. Ta byla pro Brno pátou za sebou a ambiciózní klub se v tabulce propadl až na sedmé místo.

Pane Zábranský, jaké jste měl spaní?

Po nedělním zápase to bylo hektické, protože nikdo nepočítal s takovým výsledkem a že Petr odstoupí. Ale ten zápas byl katastrofální. Petr je výborný člověk a zareagoval, jak zareagoval. Já měl akorát pár hodin na rozmyšlenou, jestli do toho půjdu a jak poskládám realizační tým.

Byla ve hře jiná varianta?

Nebyla, protože na to není čas. V úterý hrajeme v Třinci a musíme sbírat body. Jedinou změnu jsem udělal v realizačním týmu, kde beru na střídačku Jirku Horáčka, což je náš odchovanec, který má jako trenér obrovský potenciál. Věřím, že mu to pomůže a nasbírá další zkušenosti.

Kdyby pan Fiala neodstoupil, tak dál vede mužstvo?

Museli bychom to řešit, protože sami chodíte na hokej a vidíte, že to nebylo ono. Výsledky byly nahoru dolů, byli jsme schopni hrát pětatřicet minut fantasticky, a pak tam byly black outy... Museli bychom to řešit posílením realizačního týmu, výměnou hráčů nebo výměnou trenéra.

Petr Fiala odešel z Komety na vlastní žádost po pěti prohrách v řadě.





































































Čím si vysvětlujete kolapsy na Spartě a ve Vítkovicích v poslední třetině, kde jste shodně prohráli 4:5?

Já jsem zápas na Spartě neviděl, protože jsem se zrovna vracel z Kanady. Samozřejmě jsem se na to díval na videu. Nemůžeme říct, že za všechno můžou trenéři, to by bylo hrozně nekorektní, jsou tam zkušení hráči. Měl jsem s nimi pohovory, každý si to musí probrat sám v hlavě. Když vám budou zkušení hráči ztrácet puky na modrých čarách a dělat další kiksy, tak s tím trenér nic neudělá.

Bylo předmětem pohovorů konstatování trenéra Fialy, který tvrdil, že mužstvo nemělo společný cíl?

To nebudu komentovat. Já očekávám od hráčů, že když oblečou dres Komety, tak do toho dají všechno. Jestli to měl Petr vyhodnocený takhle... Ještě jsme o tom spolu nemluvili. Samozřejmě jsme z toho byli špatní oba. Řekli jsme si, že si ve středu sedneme a všechno probereme.

Kdybyste měl zhodnotit Fialovu práci, co byste řekl?

Že je to obrovsky pracovitý člověk. Já byl dvacet dní v Kanadě na stáži, jsem zpět dva týdny a mančaft je úplně jiný, než byl na začátku sezony.

Psychicky, nebo herně?

To vidíte. Kolapsy jsou z mého pohledu obrovské.

Jak z vašeho pohledu funguje chemie mezi hráči?

Bude potřeba na ní zapracovat, protože nikdo z nás nemohl odhadnout, jak zapůsobí, když v šatně nebudu já ani Leoš Čermák a Martin Erat.

Trenér Brna Libor Zábranský (uprostřed).

































Fiala řekl, že nepočítá s tím, že by zůstal v jiné funkci. Máte stejný názor?

Nemám teď pozici, kterou bych mu mohl nabídnout.

Chystáte teď změny v kádru?

Změny budou, až já rozhodnu, až si dám oraz a zhodnotím si to. Zatím jsem udělal změny v lajnách, ale já reaguju na průběh zápasů a dohrávat budou ti nejlepší.

Co vám dalo období, kdy jste na střídačce nebyl?

Poprvé v životě jsem měl v srpnu volno. Mám radost, že se významně posunula výstavba multifunkční arény, tam se odvedl obrovský kus práce. A jinak jsem odpočíval.

Kometa vs. Liberec (Zábranský uděluje pokyny na střídačce).

































Takže jste natěšený do práce?

Teď to bylo patnáct let, co jsem v Kometě. Baví mě pracovat pro Kometu, když vidím ty lidi. Je to fenomén. A samozřejmě jsem smutný, když se nám nedaří, lidi jsou naštvaní, sponzoři jsou nespokojení, takže je mojí povinností to řešit. Různé situace, nejen ty hokejové. Obecně mě to pořád baví.

Budete chodit denně na led?

Nikdy jsem to nedělal, protože mě na bruslích hodně bolí záda. Veškerou přípravu ale odsouhlasím, není důležité, abych tam byl. Sleduju to z tribuny. Když vidím, že někdo nepracuje, jak má, tak si ho zavolám na video. Určitě nebudu měnit systém hry a přístup k hráčům.

Čeká vás ostrý start na ledě mistra. Očekáváte výrazné zlepšení?

Nic jiného si nepřipouštím. Viděl jsem nedělní zápas Třince v Hradci a hraje výborně střední pásmo, dobře z obrany, vyhrál zaslouženě. Budou hrát doma, ale s kým jiným se nakopnout než s tím, kdo teď hraje výborně.

Je váš návrat na střídačku provizorním řešením?

Počítal jsem s tím, že Petr Fiala vydrží celé dva roky. A počítal jsem s tím, že se během té doby rozjede výstavba arény a že se potom na střídačku vrátím. Takto toto není provizorní řešení a budu tady i další sezonu.