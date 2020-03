Odložení Her v Tokiu? Pro nás skvělé, možná dohrajeme celou sezonu, zní z NHL

NEW YORK Druhý nejvýše postavený muž ve vedení NHL Bill Daly i přes rychle se šířící pandemii koronaviru v USA věří, že sezona NHL bude dohrána, a to dokonce v plném rozsahu. Jeho víru posílilo i úterní rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) o odložení olympijských her v Tokiu. Pro NHL se tím uvolnila významná porce vysílacího času televize NBC v červenci a srpnu.

NHL přerušila základní část 12. března, stojí tak již dva a půl týdne. A podle všeho ještě hodně dlouho stát bude. Zástupce komisionáře Garyho Bettmana ale zůstává optimistou.

„Myslím, že s postupem času jsme zjistili, že lze přes léto využít ještě o něco větší prostor, než jsme se původně domnívali. A to i s ohledem na to, abychom byli připraveni na další sezonu a odehráli její základní část celou,“ prohlásil Daly.



Rozhodnutí MOV o přeložení tokijské olympiády na příští rok vytvořilo NHL nový prostor, neboť myšlenky o dohrání sezony během léta právě na problematiku televizních přenosů v Severní Americe narážely. Vedení ligy také požádalo všechny týmy, aby zajistily využitelnost arén, v nichž hrají, až do konce srpna. Sportovní svátek planety měl původně proběhnout v Japonsku od 24. července do 9. srpna.

McDavid: Každý musí dělat, co má, hokej je teď vedlejší Kapitán hokejistů Edmontonu Connor McDavid zdůraznil, jak je důležité, aby každý přispěl svým dílem v boji s pandemií koronaviru. Třiadvacetiletý útočník věří, že tento boj bude natolik úspěšný, aby se mohla znovu rozběhnout sezona NHL a byla dohrána v plném rozsahu. Do té doby je ale pro něho hokej na vedlejší koleji. Místo toho, aby jeden z nejlepších hokejistů současnosti spřádal v těchto dnech ve finišující základní části se svým týmem plány, jak po dobře rozehrané sezoně dojít až ke kýženému Stanley Cupu, má úplně jiné myšlenky. "Hokej může chvilku počkat. Teď je mnoho důležitějších věcí. A nade vším je zdraví a bezpečnost všech," prohlásil McDavid. "Je moc důležité, aby každý dělal, co dělat má. A abychom pečovali o sebe navzájem. Chci také poděkovat těm, kteří sami sebe vystavují riziku a pomáhají k tomu, abychom byli zdraví my všichni ostatní okolo. Odvádějí skvělou práci a zaslouží obrovské díky. Když budeme poslouchat jejich rady a vezmeme je za své, s touto věcí se vypořádáme a pak bude možné vrátit se i zpátky k hokeji," doplnil McDavid. Oilers si za předchozích 13 sezon zahráli jen jednou play off. Byli na velmi dobré cestě dopřát svým fanouškům tu nejlepší část sezony i tento rok. "Neměl bych říkat, že je to frustrující. Ale je to určité zklamání, když máte povedenou sezonu, míříte do play off, zažijete mnoho dobrého a pak přijde tohle. Hokej nám samozřejmě chybí, ale čím lépe budeme dodržovat nastavená pravidla, tím rychleji bychom to mohli mít za sebou," věří McDavid. Ze všech různých variant a scénářů k dohrání sezony by preferoval dohrát ji v plném rozsahu. "Přirozeně chcete, aby to bylo pro všechny fér. A férová sezona je ta, která se odehraje celá," vysvětlil svůj postoj.

„Mohu říci, že zůstává naším přáním - pokud ne spíše cílem - začít hrát dříve (než v srpnu). V závislosti na tom, jak se věci vyvíjejí, bychom strašně rádi hráli ještě někdy na jaře. A kdyby pak bylo třeba protáhnout sezonu do brzkého léta, byl by to pro nás krásný problém. Nemyslím si však, že bychom už byli dostatečně daleko na to, abychom mohli uvažovat nad tím, co bude a nebude v tom čase možné,“ přemítal Daly.

Hráčům sice skončila tento víkend po dvou týdnech domácí karanténa, byla ale prodloužena přinejmenším do 4. dubna. Dosud registruje NHL mezi nimi jen čtyři případy nákazy koronavirem - po dvou hráčích Ottawy a Colorada. Jeden z hráčů Avalanche se ale již plně zotavil. Ačkoliv bylo mnoho testů negativních, někteří hokejisté na výsledky ještě čekají.

„Nechci to zakřiknout a musím to zaklepat na dřevo, ale to číslo je zatím velmi nízké. A celkově vzato se zdá, že jsme vcelku zdraví. I to napomáhá naší víře, že ještě budeme mít příležitost, abychom se vrátili na led a sezonu dohráli. A pokud bude potřeba hrát ještě v srpnu, tak prostě najdeme cestu, jak odehrát zápasy v srpnu,“ konstatoval Daly.

Řada hráčů vyjádřila obavy, jak se omezené možnosti při karanténě podepíšou na jejich formě. A narůstaly o to více při úvahách o tom, že po obnovení sezony začne rovnou play off, přestože ještě nebyla dokončena základní část. „Tyto obavy naprosto chápeme. Než se začne znovu hrát, přijdou na řadu adekvátní tréninkové kempy, které umožní hráčům dostat se zpátky do formy,“ ujistil Daly.

Vedle přerušení sezony byly před pár dny rovněž odloženy draft i vyhlášení cen, významné akce původně plánované na červen. Montreal by o draft v hale Bell Centre neměl přijít, i když není jisté, v jaké podobě bude probíhat. A s ohledem na okolnosti a při běžném stavu věcí plný kalendář je otazník také u slavnostního večera s udílením cen.

„Je třeba si určit priority. Pokud bude možné uspořádat plnohodnotnou show, hrozně rádi to uděláme. Ale kdo ví, jaká bude nakonec realita a jak velký prostor budeme na všechno mít. Určitě jsou tu teď přednější věci než slavnostní večer,“ řekl Daly. A jak to bude s udělením cen, pokud se již sezona nerozběhne? „O tom jsem zatím vůbec nepřemýšlel, ale přidám si to na seznam věcí, o nichž je třeba případně rozhodnout,“ dodal Daly.