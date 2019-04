Odpočinek, nebo rozehranost? V sérii mezi Třincem a Plzní hraje prim to druhé

PRAHA Papírově byli hokejisté Třince v semifinálové sérii extraligy s Plzní lehkým favoritem. Jako hlavní rozdíl se nejčastěji zmiňovala doba odpočinku, protože Slezané ukončili čtvrtfinálovou sérii s Vítkovicemi v nejkratší možný čas. Rivala poslali po výsledku 4:0 na zápasy na dovolenou a mohli vyhlížet dalšího soupeře.

SEMIFINÁLE PLAY OFF EXTRALIGY Brno–Liberec

■ Začátky: zítra 17.00 (ČT sport), pondělí 19.00 (O2 TV Sport). ■ Stav série: 1:1. ■ Tygři vyhráli nad Kometou čtyři z posledních šesti zápasů a obě porážky utrpěli až v prodloužení. Plzeň–Třinec ■ Začátky: zítra 15.00 (O2 TV Sport), pondělí 17.00 (ČT sport). ■ Stav série: 2:0. ■ Plzeň vyhrála šest z posledních osmi vzájemných zápasů. Oceláři ale zvítězili v obou letošních duelech na jejím ledě.

„Kluci se možná vyjádří jinak, mně jako trenérovi to je v podstatě jedno,“ prohlásil na adresu tehdy neznámého soupeře pro semifinále kouč Ocelářů Václav Varaďa. „Já se budu se svými asistenty snažit připravit tým na daného soupeře, nechtěl bych někoho jmenovat, aby se mi to poté nevrátilo,“ řekl.

Jméno protivníka se Třinečtí dozvěděli v nejzazším možném čase, protože Plzeň postoupila přes Olomouc až výhrou v sedmém zápase. Družina okolo trenéra Ladislava Čiháka tak měla na odpočinek a přípravu pouhé tři dny, Třinec rovných osm. „Plzeň určitě může říkat, jak je super rozehraná a připravená na nás vletět. My zase říkáme, že ta dlouhá pauza byla skvělá, že jsme si perfektně odpočinuli,“ glosoval Varaďa.

Jenže zatím to vypadá, že rozehranost hraje prim a Indiáni nekompromisně ničí slezské sny o titulu. Ač se úvodní střety konaly v Třinci a hosté častěji zahřívali trestnou lavici, góly střílela hlavně Plzeň. V prvním zápase se domácí prosadili až za stavu 0:3, navíc ještě z trestného střílení, ve druhém duelu nejprve snižovali na 1:2, na konci utkání na 2:3. Více se jim ale už nepovedlo a mohli si sypat popel na hlavu.

„Plzeň nám ukázala, jak se hrají přesilovky. Ani se k tomu nepostavili a už jsme tam měli dva góly. Ťukec do prázdné brány, rozebrali to tam parádně. My měli v utkání strašně moc přesilovek a proměnili jsme jednu?! Snad se k nám přikloní i trošku štěstíčka, aby tam spadla i nějaká... A od toho se odrazit,“ burcoval útočník Třince Erik Hrňa.

To druhá série je daleko vyrovnanější, obě utkání se rozhodovala v prodloužení a z každého odcházel šťastněji jiný tým. V prvním klání byl úspěšnější Liberec, o jehož vítězství rozhodl v čase 68:59 kapitán Petr Jelínek. Čtvrteční střetnutí ukončil v nastavení kanonýr ve službách Komety – Američan Peter Mueller.

Nyní se série přesouvá do Brna, kde jsou domácí tradičně velmi silní. A to hlavně díky vynikajícím příznivcům. „Je to náš šestý hráč, fanoušci nás poženou. Pokusíme se je nezklamat a domácí zápasy zvládnout,“ přeje si útočník Komety Jakub Orsava, který se spoluhráči může počítat s podporou vyprodané DRFG Areny, do níž se vejde 7700 diváků.