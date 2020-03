Olomouc s fanoušky před stadionem nestačila na Zlín, sérii předkola play off srovnaly i Vary

Olomouc Hokejisté Zlína vyhráli ve druhém utkání předkola play off extraligy v Olomouci 3:1 a sérii na tři vítězné zápasy vyrovnali na 1:1. Sérii srovnaly i Karlovy Vary, které porazily Hradec králové 5:3. Zápasy se hrál kvůli hrozbě šíření koronaviru bez diváků. Série by měla pokračovat ve čtvrtek a v pátek ve Zlíně a Karlových Varech, ale o dalším osudu play off budou svaz a kluby jednat ve středu.

Hráči se až krátce před utkáním dozvěděli, že se bude hrát. Zlín začal oproti předchozímu zápasu mnohem aktivněji a v 7. minutě mohl Dufek otevřít skóre z mezikruží. O pět minut později zakončoval přes blokujícího obránce Řezníček, ale také s jeho pokusem si Konrád poradil. Zlín potom dostal k dispozici téměř dvě minuty trvající přesilovou hru pěti proti třem, nesehrál ji ale dobře a Konráda ohrozil jen střelami z větší vzdálenosti. Přesto se Zlín dostal do vedení, když tři minuty před koncem první třetiny dorazil vlastní nahození za Konrádova záda Okál. Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Branky a nahrávky: 22. Perret (Jergl), 27. Jergl z trest. střílení, 56. Koukal (Smoleňák) - 1. Flek (Gríger), 37. Eminger (V. Polák, Graňák), 42. Skuhravý (Vondráček), 59. V. Polák (Černoch, Kohout), 60. Vondráček (Graňák). Rozhodčí: Kika, R. Svoboda - Bryška, Špringl. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:1. HC Olomouc - PSG Berani Zlín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Branky a nahrávky: 30. Dujsík (Švrček, J. Knotek) - 17. Okál (Honejsek), 47. Honejsek (Šlahař, Ferenc), 50. Okál (Honejsek, Ferenc). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 1:1. Zhruba minutovou dvojnásobnou přesilovou hru hráli hosté také na začátku druhé třetiny. Stejně jako v první třetině ale Konráda pořádně neohrozili. K nebezpečné dorážce se dostali až při klasické pokračující přesilovce, Ondráček ale netrefil odkrytou část branky. První polovina druhé třetiny byla značně rozkouskovaná. Přesně v polovině zápasu se z nenápadné akce prosadil olomoucký obránce Dujsík, jenž při signalizovaném vyloučení hostů poslal do sítě zblokované Švrčkovo nahození. Olomouc poté měla více ze hry a Kašík se musel rychle přesouvat proti zakončení Musila a střele Olesze. Obě situace brankář hostů zvládl. Po 30 vteřinách třetí třetiny vykopl Nahodilův pokus pozorný Kašík. V přesilové hře Olomouce zlínský gólman ztratil puk z dohledu a Klimek z první zamířil těsně vedle prázdné branky. Ve 47. minutě Zlín využil drobného zaváhání domácích a z brejkové situace vstřelil důležitou druhou branku. Šlahař se při přečíslení dvou proti jednomu neunáhlil a nabídl puk volnému Honejskovi, který prostřelil Konráda mezi tělem a rukou. Tvrdík navrhuje přerušení ligy. Hrát bez diváků je nesmysl, říká předseda Slavie Deset minut před koncem hosté zvýšili na 3:1. Úspěšným střelcem se v přesilové hře stal podruhé v zápase Okál. Trenéři domácích ještě využili možnost zkontrolovat situaci na videu, ale rozhodčí branku uznali. Olomouc se mohla vrátit do zápasu o dvě minuty později díky Irglovi, ale domácí střelec trefil v dobré pozici pouze tyč. Olomouc pak otevřela hru a brankář Konrád se musel blýsknout několika dobrými zákroky. Karlovy Vary zvládly zápas bez diváků lépe, v Hradci vyhrály 5:3 Západočeši v touze odčinit pondělní porážku začali skvěle. Flek z nulového úhlu s velkým přispěním teče domácího Koukala dostal puk za záda překvapeného Mazance. Slabší chvilku pak ale domácí brankář odčinil výbornými zákroky při šancích Vondráčka a Osmíka. Vyrovnat mohli Smoleňák a Cibulskis, jenže neuspěli. Stejně dopadl při další možnosti i Vondráček. Ze druhé třetině uběhlo jen 76 sekund a bylo vyrovnáno. Jergl se sice po povedené individuální akci nedostal k zakončení a jen tak nahodil puk za branku, tam se ho ale zmocnil Perret a při rychlém manévru byl rychlejší než karlovarský gólman Novotný. Tým Energie hrál pak pár vteřinek v pěti proti třem, již během klasické přesilovky ale odskočil puk na modré čáře obránci Graňákovi, a když mu ujížděl Radovan Pavlík, zatáhl za záchrannou brzdu. K nařízenému trestnému střílení se postavil Jergl a přestože se mu nájezd moc nevyvedl, Novotným vyražený puk doskákal za brankovou čáru. Hosté pak měli k dispozici dalších 15 sekund v pěti proti třem, stavem ale nepohnuli. Po polovině základní hrací doby oslovil Smoleňák v přečíslení tří na dva Klímu, jehož ale vychytal Novotný. Ve 34. minutě si oba domácí útočníci situaci zopakovali v obráceném gardu, ani Smoleňák proti Novotnému neuspěl. Místo toho využil ve 37. minutě přesilovku Eminger - 2:2. Na konci 42. minuty dostal na chvilku prostor k zakončení kapitán hostů Skuhravý a přesnou střelou k tyči získal svému týmu vedení zpět. Západočeši byli jen o chvilku později blízko dalšímu gólu. Mikúš skvělým manévrem připravil obrovskou šanci pro Beránka, který však z prostoru mezi kruhy těsně minul. V 54. minutě zazvonila bomba Filipa Pavlíka od modré čáry na brankovou konstrukci. V čase 55:25 slavili domácí vyrovnání. Smoleňák po objetí branky vypálil, odražený puk trefil ze vzduchu Koukal a překonal Novotného. Západočeši sáhli k trenérské výzvě, neboť se jim nepozdával atak na Novotného, jenže neuspěli.