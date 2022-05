Slováci vstoupili do mistrovství vítězně, Kanadu večer čeká Německo

Bronzoví medailisté z olympiády v Pekingu narazili na tým, který na šampionátu původně ani neměl figurovat. Francouzi ale společně s Rakouskem na turnaji nahradili výběry Ruska a Běloruska, tedy zemí, které na Ukrajině rozpoutaly válku.

Tým okolo kapitána Damiena Fleuryho nebyl daleko od toho, aby hned bodoval. Smazal totiž dvoubrankovou ztrátu a v závěru mohl opět vyrovnat. Slováci však nakonec trefili odkrytou branku a i přes velké chyby v defenzivě si došli pro první vítězství.

Skóre uzavíral Regenda, který duel rovněž gólově načal. Dvaadvacetiletý útočník v 11. minutě tečoval Grmanovo nahození do pravého betonu Buysseho, sebral odražený kotouč a následně jej doklepl z bekhendu do volné části branky. Gólu však předcházel úder Slafkovského hokejkou do soupeřova obličeje.

Mužstvo vedené Craigem Ramsayem protivníka výrazně nepřehrávalo a spíše vycházelo z jisté defenzivy. Po přesilovkové dorážce Tomáše Tatara se nacházelo na dobré cestě k úvodnímu triumfu. Bussey vytěsnil Slafkovského střelu přímo před kapitána Slováků, a ten z pravého kruhu vypálil k bližší tyči, kde měl v tu chvíli odkrytý prostor.

Slovenský útočník Tomáš Tatar (90) se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.

Soupeř ovšem klání nezabalil. Naopak už rychle po startu druhé dvacetiminutovky naznačil, že bude hrozit. Proti Fleuryho střele ze zápěstí ještě Rybár vytasil semafor. Na bekhendový pokus průbojného Anthonyho Reche ze 27. minuty už ani pořádně reagovat nestihl.

Francouzský forvard se dostal k puku rychle po buly v útočném pásmu, ustál všechny lehké údery do vlastní hole a osamocen mezi kruhy snížil.

A outsider střetnutí pokračoval dál ve zlepšeném ofenzivním výkonu. Texier trefil boční síť, Fleury pálil z mezikruží, poté Slováci nevyužili přesilovou hru a místo toho fatálně chybovali.

Za zády si totiž nechali Jordanna Perreta. Útočník ve službách Hradce Králové se po krásném přiťuknutí od „zlínského“ Claireauxe hnal sám na Rybára, jehož překonal forhendovým blafákem. Akce ze 32. minuty přitom začala od beka Auvitiho v obranném pásmu Francie, která na dvě přihrávky vyšachovala kompletní protivníkovu defenzivu.

Francouzský útočník Jordann Perret se raduje z vyrovnávacího gólu v utkání světového šampionátu proti Slovensku.

Ta znovu kolabovala za další tři minuty. Rybár čelil tváří v tvář Texierovi a tentokrát neinkasoval. Rozhodující gól tak přece jen oslavovali hokejisté na druhé straně. Samuel Takáč na brankovišti pohotově plácl do letícího puku, který předtím na Busseyho vyslal Liška.

V závěrečném dějství ještě zahrozili Rech, Llorca či smolař střetnutí Texier. Rybár před nimi i dalšími obtěžujícími Francouzi vlastní kancelář uzamkl a nemusel ani čelit výraznějšímu náporu při závěrečné hře v šesti. Naopak Slováci ostřelovali prázdnou branku, do níž Regenda osm sekund před koncem kotouč zblízka uklidil.

Francie Francie : Slovensko Slovensko 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Góly:

26:06 Rech (Boudon)

32:49 Perret (Claireaux, Auvitu) Góly:

10:23 Regenda (Grman, Roman)

21:54 Tatar (Slafkovský, Lantoši)

38:03 Takáč (Liška, Nemec)

59:52 Regenda (Slafkovský, Čerešňák) Sestavy:

Buysse (Ylönen) – Gallet, Auvitu, Bault, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Llorca – Fleury (C), Texier, T. Bozon – Bertrand, Claireaux (A), Perret – Boudon, Treille (A), Rech – Leclerc, Ritz, Fabre – K. Bozon. Sestavy:

Rybár (Tomek) – Čerešňák (A), Rosandić, Nemec, Ivan, Jánošík, Gachulinec, Grman – Krištof (A), Lantoši, Tatar (C) – Slafkovský, Roman, Regenda – Tamáši, Lunter, Pospíšil – Minárik, Liška, Takáč. Rozhodčí: Heikkinen (FIN), Rekucki (USA) – Beresford (GBR), Seewald (AUT) Počet diváků: 3 731 Přejít na on-line reportáž

Kanada, obdobně jako Amerika, dává při skládání kádru pro mistrovství světa přednost mladým hráčům. V nominaci ani tak nechybí hvězdy jako Matthew Barzal, Thomas Chabot či Pierre-Luc Dubois.

Německo se před odletem muselo smířit s absencí útočníka s českými kořeny Dominika Kahuna, jenž se ze zdravotních důvodů na turnaj nepodívá. Tým naopak posílili hráči z NHL, jmenovitě Philipp Grubauer, Moritz Seider a Tim Stützle.

Stříbrní medailisté z olympiády v Pchjongčchangu obsadili na předchozích dvou šampionátech ve skupině třetí místo, mají tedy na co navazovat.

Loni v Rize ovládli vzájemný zápas obou týmů poměrem 3:1, na turnaji pod pěti kruhy v Pekingu se naopak po výsledku 5:1 radovala Kanada.