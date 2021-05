Palát v play off asistoval a přidal i vítězný gól, Tampa i díky němu v sérii vede 2:0

NEW YORK Hokejový útočník Ondřej Palát přispěl gólem a přihrávkou k výhře Tampy Bay 3:1 na ledě Floridy a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Obhájce Stanleyova poháru i díky výkonu českého hráče vede v prvním kole play off NHL už 2:0 na zápasy. Pittsburgh zdolal doma New York Islanders 2:1 a vyrovnal sérii na 1:1.

Florida po úvodní prohře 4:5 postavila místo Sergeje Bobrovského do branky Chrise Driedgera, jenž dosud v NHL ve vyřazovací části nechytal. Premiéru mu znepříjemnil už v páté minutě spoluhráč Anton Stralman, který si srazil do vlastní sítě přihrávku Stevena Stamkose. Ještě v první třetině zvýšil Palát z dorážky.

Kapitán Edmontonu Connor McDavid vládl zkrácené sezoně NHL. Teď ho čeká těžší zkouška: boje o Stanley Cup Mason Marchment ve 35. minutě zblízka snížil, ale více už hlavní hrdina zápasu Andrej Vasilevskij Floridě nedovolil. Tampa Bay pojistila výhru při hře domácích bez gólmana. Palát dobře napadal a vybojovaný puk vyslal Yanni Gourde od červené čáry do prázdné branky. Pittsburgh vstřelil obě branky v úvodní třetině. Bryan Rust už ve čtvrté minutě překvapil střelou zpoza pravého kruhu Semjona Varlamova, druhý gól přidal Jeff Carter z mezikruží. Hosté snížili ve 35. minutě po průniku Joshe Baileyho, který akci zakončil precizní bekhendovou střelou pod břevno. V úvodním utkání si Islanders vynutili gólem v závěru prodloužení a vyhráli, tentokrát ale Tristan Jarry, první hvězda zápasu, odolal.