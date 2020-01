Pan Šašek byl legenda, jako malí jsme k němu vzhlíželi, vzpomíná na zesnulého baviče kabiny Šlégr

Litvínov K Václavu Šaškovi, dlouholetému masérovi Litvínova, československé a české reprezentace měl vztah jako málokdo jiný. Šéf současného Litvínova Jiří Šlégr ho považoval za nejlepšího šéfa kabiny, kterého poznal.

Když Václav Šašek propašoval přes celnice na olympijské hry v Naganu křišťálového slona, stal se talismanem týmu, který dopomohl české reprezentaci ke zlatu.

Šlégr, který slona hladil pro štěstí a před každým zápasem před celým týmem recitoval nepublikovatelné zaříkadlo, si i díky tomu na Šaška vzpomněl a nechal mu v Pittsburghu udělat zadarmo památečný prsten, který dostali i hráči.

„Byl to úžasnej člověk, je neskutečný, co si vždycky vymyslel a chytáky, kterými nás vždycky dostal,“ řekl Šlégr serveru Lidovky.cz.

Jirko, jak na pana Šaška vzpomínáte?

Moc mě mrzí, že už mezi námi není. On měl všechno dopodrobna vychytaný. Vymýšlel pořád nějaké soutěže, o kterých už dopředu věděl, že je vyhraje, protože to celý den před tím trénoval. Třeba se házely tenisáky do kýble, což vždycky vyhrál a pak se nám řehtal.

Říká se o něm, že to vždycky býval největší bavič kabiny...

Uměl to s kabinou jako málokdo. Když se prohrálo, dokázal nás z toho těmi svými blbostmi dostat. A do dalšího zápasu nás nabudil tak, že jsme nikdy neprohráli dvakrát za sebou.

Václav Šašek, legendární masér z Nagana, zemřel v nedožitých 76 letech.

Vy si pana Šaška pamatujete od samého mládí. Jaký byl?

Pan Šašek byl pro nás legenda. Jako malí kluci jsme k němu vzhlíželi. Chodili jsme k němu pro zlámaný hokejky, byl to pro nás bůh.

A jak se váš vztah vyvinul, když jste přišel do litvínovského A-týmu?

Říkal nám: „Bažanti, chovejte se slušně.“ Uměl to s námi na ledě i v kabině, hlavně díky němu byla v Litvínově taková parta.