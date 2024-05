Čeští parahokejisté prohráli na MS s Kanadou, v semifinále narazí na USA

Kanaďané, kteří skončili na posledních třech světových šampionátech vždy stříbrní za týmem USA, si klíčový náskok vypracovali ve druhé třetině, v níž třikrát skórovali.

„Bohužel to nevyšlo. Ve druhé třetině jsme dostali dva rychlé góly a to nás asi zlomilo,“ řekl Veselý, který je se čtyřmi brankami a asistencí nejproduktivnějším českým hráčem na turnaji. „Teď nás čeká utkání proti Američanům, kteří budou velkými favority. Bude to hodně těžké. Pokud chceme uspět, musíme proměňovat šance,“ dodal Veselý.

Svěřenci Jakuba Novotného obhajují na šampionátu bronz.