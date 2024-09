Odvážný plán. Pardubice chtějí postavit největší hokejovou arénu na světě

„Prezentovali jsme ekonomické přínosy chystané multifunkční haly pro město. Vychází z kapacity 22 tisíc diváků pro hokej. Celková investice do komplexu budov, který zahrnuje kromě arény malou halu, hotel a parkovací dům, bude 10,5 miliardy korun,“ sdělil Dědek na svém účtu na síti X. V prosinci uvedl cenu osm miliard korun.

Náměstek primátora Pardubic a televizní reportér Jan Hrabal (ANO) na stejné sociální síti zveřejnil plánované rozložení haly.

Měla by se skládat ze spodní (7518 míst k sezení, 2207 k stání a 44 pro handicapované), střední (5699 k sezení, 50 k stání a 20 pro handicapované), horní (5512 k sezení a 22 pro handicapované) a VIP tribuny (1224 míst).

„Projekt je to impozantní a termín ambiciózní. Tak držím palce,“ uvedl po prezentaci zastupitel Vít Ulrych (KDU-ČSL). Dědek počítá, že by se v aréně konalo sto akcí ročně, přičemž na koncerty by se do ní vešlo až 26 tisíc návštěvníků.

Momentálně je největší hokejovou halou na světě aréna v Petrohradu s kapacitou 21 542 diváků a následuje Bell Centre v Montrealu (21 273). Žádná další už nepřesahuje 20 000.