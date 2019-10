Pardubice v problémech. V Karlových Varech musí nastoupit kvůli infekci s juniory

Pardubice Hokejisté Pardubic musejí v dnešním extraligovém zápasu 15. kola v Karlových Varech nasadit juniory. V kabině propukla akutní virová epidemie střevní chřipky, lékař týmu nařídil podle klubového webu karanténu celé kabiny. Odložení duelu není ale podle pravidel domácí nejvyšší soutěže možné, Dynamo tak musí být v 17:30 na ledě připravené k zahájení zápasu.

„Je to pro nás velmi nepříjemné. Během noci na dnešek se u většiny hráčů začaly objevovat příznaky, ráno náš klubový lékař vyhlásil několikadenní karanténu celé kabiny. Snažili jsme se to vyřešit dohodou se soupeřem o přeložení utkání, což je běžný postup. Vary nám bohužel odmítly vyjít vstříc a naší žádosti o přeložení utkání vyhovět, proto musíme tým na dnešní zápas poskládat z juniorů. K tomuto přistupujeme především proto, že nám záleží na zdraví našich hráčů,“ uvedl sportovní manažer klubu Jaromír Kverka starší.

Junioři přitom měli dnes na programu utkání s Hradcem Králové. „Jednání vedení karlovarské Energie mi přijde nevstřícné, protože je běžné, že se v takové situaci snaží soupeři najít sportovní řešení. Celou věc komplikuje ještě i to, že junioři mají dnes mít derby. Tímto bych chtěl poděkovat vedení Hradce Králové, které souhlasilo s přeložením zápasu juniorů,“ doplnil Kverka.

Něco podobného si prožil přednedávnem Chomutov. Ve druhé polovině března před utkáním skupiny o umístění - shodou okolností s Karlovými Vary - měla většina hráčů základního kádru Pirátů střevní potíže. Podle všeho se tehdy nakazili z tatarského bifteku, který v kabině společně jedli. I s řadou juniorů v sestavě ale Chomutov vyhrál 3:2 po samostatných nájezdech.

Podobně budou muset postupovat i Východočeši. „Stejná pravidla platí i teď, dříve se to zneužívalo, takže už nějakou dobu se nebere na zdravotní problém zřetel. Vím, že tentokrát to asi nebude tenhle případ, ale jednou by se zápas odložil a vznikl by precedens. Tohle pravidlo si odsouhlasily samy kluby, takže není co řešit,“ připomněl pro isport.cz šéf extraligy Josef Řezníček.

Do možnosti dohody obou stran o přeložení zápasu zasahovat nemohl. A Karlovarští s návrhem nového termínu nepřišli. „Do systému jsem zaregistroval 16 juniorů, klub udělal všechno pro to, aby extraligové utkání mohl odehrát,“ konstatoval Řezníček.