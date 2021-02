Pastrňák návrat do první formace oslavil hattrickem pod širým nebem: Užíval jsem si každou minutu

Stateline Za ideální konstelace mohlo zasáhnout do utkání Bostonu s Philadelphií pod širým nebem u jezera Tahoe šest českých hokejistů a došlo by i na souboj mezi bratry Ondřejem a Davidem Kašem. Do mimořádného zápasu NHL nakonec nastoupil jen David Pastrňák, přesto zanechal výraznou českou stopu - hattrickem vedl Bruins k výhře 7:3.

Hráči Bostonu přijeli už na zápas dobře naladění, když dorazili v lyžařském oblečení z 90. let. „Byl to Bergyho (kapitána Patrice Bergerona) nápad. Líbil se nám, tak jsme se přidali. Už jen to, jak jsme oblečení sháněli, byla legrace,“ vysvětlil Pastrňák.

Český útočník měl při rozhovoru na sobě lyžařské brýle a novináři se jej zeptali proč. „Poslouchali jsme v kabině Barbie Girl a tančil jsem s nimi. Zničili jste to, když jste si mě zavolali, abych vám odpovídal na otázky. Přišel jsem o tu píseň,“ zlobil se naoko. „Věděli jsme, že si to tady užijeme. Jakmile se ale vhodil puk na led, soustředili jsme se jen na zápas a abychom si z něj odvezli dva body,“ podotkl.

Dobrou koncentraci potvrdil rychlý úvodní gól, Pastrňák se prosadil už po 34 sekundách hry. Byť mu zakončení ztížilo, že Boston hrál v první třetině proti slunci.

„Byla to výzva, ale také opravdová zábava,“ prohlásil k podmínkám Pastrňák, jemuž v přečíslení dva na jednoho ideálně přihrál na pravou stranu Brad Marchand. „Marchy mi říkal, že vůbec neviděl branku, tak si umínil, že bude celou dobu jen přihrávat. Věděl jsem, že to přijde, a snažil jsem se co nejrychleji vystřelit. Samozřejmě je vždy výborné, když dáte gól z prvního střídání,“ doplnil.

Pastrňák se prosadil i v úvodním střídání prostřední třetiny. Desátý třígólový večer v soutěži zkompletoval v 58. minutě a stal se po Tyleru Toffolim druhým hráčem, který dal hattrick v novodobých venkovních utkáních NHL. „Pasta to rozjel. Svým výkonem strhl i ostatní, to jsme potřebovali,“ řekl trenér Bruce Cassidy na adresu českého útočníka, který si připsal čtyři kladné body do statistiky +/- a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

O den dříve ovlivnilo zápas u jezera Tahoe ostré slunce, které se podepsalo na kvalitě ledu. Utkání Colorada s Vegas se proto po úvodní třetině přerušilo a dohrávalo se po osmihodinovém zpoždění ve večerních hodinách. Tentokrát žádné potíže nenastaly i díky tomu, že se začátek zápasu posunul. Slunce zapadlo už na konci první třetiny a poté se opět hrálo pod umělým osvětlením.

„Led byl dobrý,“ podotkl Pastrňák. „Líbilo se mi, že jsme si zahráli ve sluníčku i ve tmě pod pod světly, to bylo také úchvatné. Celkově to byla neuvěřitelná zkušenost. Bylo to nádherné. Užíval jsem si každou sekundu,“ dodal k atmosféře zápasu, který se hrál ve výšce téměř dvou tisíc metrů nad mořem. Kluziště se nacházelo padesát metrů od jezera, v pozadí se tyčilo pohoří Sierry Nevady.