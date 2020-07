Boston Nejlepší střelec základní části NHL David Pastrňák a další český útočník Ondřej Kaše se znovu zapojí do tréninku hokejistů Bostonu zřejmě až po přesunu do Toronta. V tamní hale čeká jejich tým ve čtvrtek 30. července jediný přípravný zápas proti Columbusu a poté utkání s Philadelphií, Tampou Bay a Washingtonem o nasazení v play off.

„Možná začnou trénovat už dříve, ale podle mého odhadu to bude v Torontu,“ řekl prezident bostonského klubu Cam Neely stanici TSN. Pastrňák a Kaše zatím absolvovali s mužstvem pouze jeden trénink minulou středu. Pastrňák se podle svého agenta setkal s osobou nakaženou koronavirem, a přestože měl negativní test na covid-19, je zřejmě stejně jako Kaše v karanténě.