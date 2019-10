Pastrňák v NHL válí. Je teď ve stavu, že dokáže cokoliv, říká parťák z útoku Marchand

Boston Už je to čtvrt století, kdy naposledy hokejista z Bostonu překonal magickou hranici padesáti gólů za sezonu. Může se stát, že za několik měsíců tenhle primát Cam Neely ztratí. David Pastrňák zase ukázal, že na startu NHL má úžasnou formu!

„Má skvělé ruce i přehled,“ říká kanadský útočník o následovníkovi z Havířova. „Jestli se nebude chovat sobecky, povede se mu to.“

A jako by k Pastrňákovi doputovala Neelyho slova. Sice v New Yorku v noci na pondělí po pěti zápasech uťal gólovou šňůru, přesto diváci ve slavné hale Madison Square Garden jen užasle přihlíželi dalšímu velkolepému představení českého dravce. Pastrňák pěti asistencemi řídil bostonské vítězství 7:4 nad domácími Rangers.

Podobný kousek v NHL nesvedl žádný našinec 14 let! „Pasta je teď ve stavu, že dokáže cokoliv,“ chválí ho parťák z útoku Brad Marchand.

Kanadské bodování NHL: 1. David Pastrňák (Bruins) 11 z., 23 b. (11+12) 2. L. Draisaitl (Oilers) 12 z., 21 b. (9+12) 3. C. McDavid (Oilers) 12 z., 21 b. (6+15) 4. J. Carlson (Capitals) 13 z., 21 b. (5+16) 5. B. Marchand (Bruins) 11 z., 20 b. (7+13)

Před dvěma týdny Pastrňáka čtyřgólový mač s Anaheimem postrčil ke špičce kanonýrů, poslední pětibodová show ho vynesla rovnou na čelo bodování celé NHL! „Ohromně mu roste sebevědomí,“ všímá si Marchand. „Soupeři netuší, co s pukem udělá. A kolikrát to nechápeme ani my spoluhráči.“

Pastrňák má po 11 duelech skvostnou bilanci 11+12 a v jedné z nejsledovanějších statistik přeskočil Connora McDavida nebo Leona Draisaitla.

Zatímco borci z Edmontonu patří v současnosti k nejvýraznějším individualitám světového hokeje, Pastrňák kromě nepředvídatelnosti profituje i z toho, že nastupuje zřejmě v nejlepším útoku celé NHL. Z pravého křídla a benjamínka se stává kápo obávaného komanda.

„Hodně s námi mluví. Chce hrát kreativně a třeba vymýšlí, jakou taktiku máme zvolit na vhazování,“ přibližuje Patrice Bergeron, třetí z elitní lajny Bruins. „Je to nesmírně inteligentní hráč s mimořádným instinktem.“



Místo pohotového zakončení Pastrňák proti Rangers dvě gólové akce vymyslel, jednou nezištně nabil Chárovi, jednou vyloudil puk u mantinelu a na závěr se při soupeřově power play nesobecky podílel na Bergeronově hattricku.

Sám Pastrňák se po Langovi, Židlickém a Jágrovi stal teprve čtvrtým Čechem, jemuž po zápase NHL ve statistikách svítilo pět „áček“. Ze současných krajanů v NHL je aktuálně jednoznačně nejproduktivnější. Od konce tisíciletí je také prvním křídlem, jež v úvodních 11 duelech nakupilo 23 bodů.

Co v této sezoně Pastrňák ještě svede? Přehoupne se přes sto bodů a padesát gólů? V minulém ročníku by kouzelné cifry atakoval, nebýt smolného zranění palce na levé ruce.

Teď ho může těšit, že Boston vytáhl ke špičce soutěže. S kanadskými kumpány se postaral zhruba o dvě třetiny všech tref a Bruins nemusí tolik bolet absence zraněného centra Davida Krejčího, který by šéfoval druhému útoku.

Bostonu zatím bohatě stačí jeden Čech v sestavě.