Pešán po první výhře na MS: Volno vítám, chyb a nesystémové práce je hodně. Musíme zase najít chemii

Riga Hokejisté Česka mají na mistrovství světa první dva body, ale jejich kouč Filip Pešán díky tomu pocity úlevy nezažívá. „Doufal jsem, že proti Bělorusku vezmeme opratě do rukou a budeme dominovat, což se úplně nestalo. Není co slavit,“ přiznal.

Výkon týmu má k dokonalosti pořád daleko, viďte?

Jednoznačně. Nemůžeme hráčům upřít snahu a nasazení, což jsou automatické věci. Aspoň se tým podporoval, to je taková malá náplast na to, že se nám nedaří. Na druhou stranu na turnaji ztrácí i další velké týmy a Bělorusko bylo velmi dobře defenzivně připravené, navíc hrozilo z brejků. Nebyl to jednoduchý zápas.

Cítil jste na hráčích, že jsou psychicky svázaní z neúspěšného vstupu do turnaje?

Viděl jsem to na nich a všichni hráči to vnímají podobně jako já. Se silným Ruskem jsme museli dobře vstoupit do turnaji. Pak jsme museli vyhrát se Švýcarskem. A teď už to „muset“ bylo opravdu hodně silné. Přestože jsme zápas velmi těžce odpracovali, tak máme jenom dva hody.

Pracovitost už nechybí, přesto to není ono. Jak to?

Jak nepřidáme hokejovost a dodržování systému, tak nebudeme úspěšní. Snažili jsme se individuálně, což není cesta. Chybí nám lehkost a chemie a je mojí prací, abych ji mezi hráči nalézt.

Jak se k tomu propracovat?

Turnaj se rozběhl obrovským tempem, takže máme spoustu materiálů, abychom chemii nalezli. To není výmluva, ale fakt, když se k týmu připojí těsně před turnajem hráči, kteří mají důležité role. To s mužstvem zatřese. Dali jsme si tři zápasy, každý měl jiný průběh. Teď je na nás, abychom během volna nalezli dvojice, trojice a vraceli se do systému.

Slováci mají téměř totožný tým jako v přípravě a třikrát zvítězili. Nebylo lepší se při nominaci držet vyzkoušeného?

Slováci odehráli proti Rusku fantastické utkání nasazením a srdcem. Je to tím, že nemají hvězdy a velká jména a pracují pro tým. Uvidíme, jak budou pokračovat v turnaji dál. Každá mince má dvě strany. Stojím si za tím, že nominace byla správná. Musíme s hráči z NHL mít trpělivost, protože se vrátili z jiného hřiště a systému a turnaj se valí. Jsou to navíc mladí kluci, mají toho plno v hlavě a nohách. Doufám, že budeme lepší a lepší. Uvidíme, jestli lepší a lepší bude i Slovensko.

Příště vás čekají Švédové. Bude to klíčový zápas vzhledem k postupu do čtvrtfinále?

On byl klíčový zápas už s Běloruskem. Každé utkání je už klíčové. Skupina se může zamotat nejen z pohledu bodů, ale ohledně pocitů z výkonů.

Nyní vás čekají dva dny volna. Vítáte je?

Vítám, protože chyb a nesystémové práce je tolik, že volno využijeme na sladění. Doteď na to bylo málo času.

Od jakého hráče očekáváte, že se víc projeví?

Jsem rád, že přijeli hráči z NHL, jejich kvalita je veliká, proto jsou v nejlepší lize na světě. Potřeboval bych je vtáhnout do systému, protože ne vždy ho dodržujeme. Například čtvrtá lajna odehrála naprosto správně svou roli, i když jí byl čas na ledě snížený, protože jsme chtěli vsadit na kluky v prvních třech formacích. Nejlepší defenzivní hráč byl Hanzl, který vymyslel přihrávku na vítězný gól Kubalíka, odvedl fantastickou práci. Budu muset udělat v sestavě mix.

A zvolíte teď metodu cukru, nebo biče?

Metoda biče nebude fungovat, protože hráči jsou vyčerpaní, máme za sebou těžké zápasy. V úterý jsme dali dobrovolný led, odpoledne spolu promluvíme na hotelu a dáme možná společnou večeři, jestli nás pustí. Takže nejdřív bude cukr, ale ve středu už bič.