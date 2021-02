Pešán po selhání s Ruskem: Vinu musím dát i sobě, mladí hráči neumí vyhrávat

Byl zklamaný. A také naštvaný. Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán po prohře 4:7 s Ruskem otevřeně pojmenoval důvody, které v posledním vystoupení na Švédských hrách zapříčinily ztrátu slibného vedení 3:1. "Vinu musím dávat i sám sobě," pravil kouč.

Za co konkrétně?

V závěru jsem sestavu stáhl na patnáct vyvolených hráčů, kterým jsem věřil, že vývoj utkání dokážou zvládnout. Kybychom vyhráli 3:2, tak by ta sázka byla správnou. I tohle je součást mé práce a evidentně ta sázka byla chybná. Nepovedený závěr utkání ovlivnil celý dojem, protože jsme nehráli tak špatně.

Proč se tým tak sesypal a prohrál třetí třetinu 1:5?

Nedisciplínou jsme soupeři nabídli přesilovku a na hraně pravidel dostali gól. Bohužel nejsme dost silný tým, aby nás takový moment nepoložil. Kdybychom byli silný tým, tak bychom za stavu 3:1 dotáhli výsledek do vítězného konce. Mohli jsme působit dobrým herním dojmem, ale bohužel jsme na turnaji ani jednou nevyhráli. To se mladí kluci musí naučit, jinak se to nepohne.

Je příčina v úzké kvalitě kádru?

Je pravda, že se ukázala síla Rusů. Hrají vynikající hokej, mají vynikající potenciál i šířku hráčské základny. Je to jeden z top týmu na světě. Kvalita nebyla na naší straně. Přesto vidím kluky, který mě nezklamali. Máme pár jmen, která se objeví na mistrovství světa. Měli jsme v plánu obehrát mladé a obstřídat kádr. Výsledkově je to smutný turnaj, ale herně to bylo vyrovnané.

Kdo z týmu má blízko na mistrovství?

To je předčasné. Každý turnaj Euro Hockey Tour je specifický a izolovaný. Není to vyložená příprava na mistrovství, takhle to nebere ani nikdo ze soupeřů. Není možné stavět kostru týmu pro šampionát celoročně.

Neštve vás zpětně, že jste nemohl využít hráče z KHL?

Chceme vyhrát všechny zápasy, do kterých nastoupíme, i s kluky z Plzně, Třince nebo ze Zlína. Vůbec se nebudu bavit o tom, že někdo nemohl přijet. Naopak to dává obrovský kredit klukům, kteří dorazili. I klubům, které své hráče pustily. Po rozhovorech s hráči v sobotu před zápasem s Ruskem jsem byl mile překkvapený a až zaskočený, že chtěli všichni hrát.

Kdo z nováčků vás zaujal?

Rostou nám skvělí beci jako Gazda nebo Král. Dobře se jeví i další jako Blümel nebo Suchý... Kluci odehráli parádní turnaj, jsem hrozně rád, že sbírají zkušenosti, ale mrzí mě, že se neučí vyhrávat.