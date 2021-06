Pešán: Z mediální masáže to vypadalo, že jdeme pro zlato. To nebyla pravda

RIGA Pešánovy šachy nevyšly. Český tým se ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa proti Finům nezmohl ani na gól a prohrál 0:1. Ale že by za to mohla nesehranost a neustále se měnící sestava? Trenér Filip Pešán vidí problém jinde.

„Čelili jsme nejlépe bránícímu týmu na turnaji. Chtěli jsme být více aktivní, nahazovat puky za obránce a dojíždět je jako první, jenže jsme nebyli dost rychlí. Nepřinutili jsme soupeře k chybám,“ řekl Pešán po vyřazení.



Kde vidíte další nedostatky?

Byli jsme bázliví. Finové hrají extrémně propracovaný systém středního pásma, my jsme tam až příliš ztráceli puky. Bohužel nám finská defenzivní hra tupila ofenzivu. Pak jsme při jedné ztrátě faulovali, soupeř převzal iniciativu a my nenašli dost drzosti a odvahy na kotouči v útočném pásmu, abychom Finy něčím překvapili.

K čemu jste tým nabádal, jak měl finskou obranu prorazit?

Jak jsem říkal, kotouči do hloubky. Finové byli hlavně na začátku nervózní, odpalovali puky od sebe, jenže my jsme je stejně nedokázali dostat pod tlak. Přijížděli jsme pozdě, také proto vyhráli.

Znovu jste míchal se sestavou, nebyl problém v nesehranosti?

Myslím, že o tom to úplně nebylo. Spíš šlo o bruslení a nasazení, sehranost nehrála velkou roli.

Takže si nevyčítáte ani posazení Špačka, který se mohl hodit při snaze o vyrovnání?

Stojím si za tím, že byl mimo sestavu. Celý turnaj nám nešla oslabení, chyběla nám fyzická síla, proto taky hráli Smejkal nebo Stránský v posledních minutách víc. Rvou se u brány. Myslel jsem si, že nemusíme mít dalšího ofenzivního hráče, spíš jsem chtěl pomoct oslabení a obraně, taky na vhazování, proto hrál Adam Musil.

Nečekal jste od posil z NHL víc?

Spousta z nich hrála skvělý turnaj, rozhodovali zápasy, které jsme nutně potřebovali vyhrát. Ale proti Finům nám samozřejmě jejich góly chyběly. Všichni v týmu ale makali naplno.

Jak na vás působila očekávání veřejnosti před turnajem?

To byla spíš mediální masáž, protože jsme měli dobré výsledky v přípravě a předváděli jsme slušnou hru. Ale já sám jsem kluky a atmosféru brzdil, vypadalo to, že jedeme pro zlato, a to nebyla pravda, jak se ukázalo.

Vyvodíte z mistrovství osobní zodpovědnost?

Nevím, jestli se ptáte, zda se odvolám nebo jestli mám podat demisi... Já prohrál před chvílí zápas, jsem zklamaný. Beru to jako neúspěch, protože jsem chtěl bojovat o medaile. Neberu to jako propadák, ale víc k tomu schopen říct nejsem.

Bylo složité připravovat tým s ohledem na covidová opatření?

Tak ta byla pro všechny stejná. Zároveň nám umožňovala vzít víc hráčů, toho jsme my i spousta dalších týmů využili ke změnám v sestavě. Točili jsme sestavou i proto, abychom měli sílu. Proti Finům jsme tým poskládali, jak nejlépe jsme uznali za vhodné.

Jak byste tedy turnaj ohodnotil?

Měli jsme těžký začátek proti těžkým soupeřům. Po Rusku a Švýcarsku nám hned začalo play off, byli jsme pod tlakem. Myslel jsem, že nás to posílí, ale to jsem se mýlil.