Překvapení pro hokejový svaz. Reprezentační manažer Nedvěd skončil

Hokejový svaz (ČSLH) o jeho rezignaci informoval v tiskové zprávě.

„S lítostí musím oznámit, že již nadále nemohu z rodinných důvodů pokračovat ve funkci generálního manažera hokejové reprezentace. Po zvážení všech okolností, a hlavně z důvodu časové náročnosti výkonu funkce, jsem nucen tento post opustit. Nebylo to pro mě snadné rozhodování, ale tato funkce si žádá stoprocentní nasazení,“ oznámil Nedvěd.

Padesátiletý Nedvěd odchází paradoxně poté, co v květnu ve Finsku ukončil národní tým ziskem bronzu desetileté čekání na medaili z velké akce. O svém kroku informoval přesně týden poté, co ČSLH jmenoval do role sportovního manažera bývalého brankáře Milana Hniličku, jenž od srpna 2017 do března 2018 zastával právě funkci generálního manažera.

O jeho nástupci by mělo být brzy jasno. „Vedení hokejového svazu toto nečekané rozhodnutí Petra Nedvěda respektuje a děkujeme mu spolupráci. O jeho nástupci není zatím rozhodnuto, hokejový svaz by však chtěl tuto záležitost vyřídit co nejdříve,“ uvedl svaz v tiskové zprávě.

V rozhovoru pro isport.cz Nedvěd přiznal, že byl delší čas na vážkách, zda pokračovat. „Už po mistrovství světa ve Finsku jsem tomu byl hodně nakloněn. A teď ve mně to rozhodnutí uzrálo. Kdybychom neudělali medaili, skončil bych už tehdy a okamžitě. Ve funkci generálního manažera jsem byl čtvrtým rokem, a kdyby nám to ani jednou necinklo, logicky bych z toho vyvodil osobní odpovědnost,“ řekl Nedvěd.

„Nakonec z toho byla placka po deseti letech a naše velká společná radost. A věřím, že i radost našich fanoušků. Chtěl bych ještě jednou poděkovat hráčům, kteří přijeli reprezentovat a podepsali se zásadním způsobem pod úspěšný výsledek, na který náš hokej tak dlouho čekal. Zároveň to byla práce všech lidí, i těch, kteří nebyli tolik vidět. V každém případě se mi díky medaili odchází s lepším pocitem,“ uvedl Nedvěd.