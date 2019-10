Philadelphia zřídila na stadionu místo pro fanoušky, kde si mohou během zápasu NHL vybít svůj vztek

Philadelphia Frustrovaní fanoušci hokejistů Philadelphie Flyers mají nově na stadionu speciální prostor, kde si mohou vybít vztek. Klub jim jako první ze všech profesionálních zámořských soutěží zřídil pro tento účel místnost. Rozmlátit může zájemce cokoli, vstupenka pro jednoho činí 35 dolarů (asi 800 korun).

„Je to jedinečný a netradiční koncept,“ řekla obchodní ředitelka Flyers Valerie Camillová. „Přišli s tím sami fanoušci. Řekli nám, že by to mohl být nový způsob, jak si užít trochu neškodné zábavy,“ doplnila. Klub s českou hvězdou Jakubem Voráčkem jim vyhověl a při modernizaci Wells Gargo areny takové místo zřídil.

Novinku Philadelphia představila na klubovém twitteru. Maskot Gritty demonstroval, jak vše vypadá. Povinnou výbavou je helma s krytem obličeje a ochranné oblečení, fanoušci mohou rozbít hokejkou, pálkou či kladivem nádobí nebo starou elektroniku. Ve zdemolovaných věcech najdou třeba i loga soupeřů z NHL.

Návštěva místnosti bude možná před utkáním, během něj i po skončení zápasu na základě povinné rezervace. Pokud bude chtít jít řádit dvojice společně, zaplatí 60 dolarů. Budou mít na to pět minut. Každý před vstupem dostane kbelík s křehkými předměty a jednu „středně velkou“ položku k rozbití.



Poprvé Flyers otevřou místnost dnes před zápasem proti New Jersey. A budou doufat, že domácí premiéru v sezoně zvládnou a fanoušci nebudou mít důvod ji navštívit. Zatím odehráli jen pražský duel proti Chicagu a v pátek zvítězili 4:3.