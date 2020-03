Platí pro Jágra s Vampolou jiná pravidla? zlobí se po vzájemném utkání šéf Boleslavi Vrbata

Mladá Boleslav Tu sekera přes ruce, jindy háček nebo hokejka v obličeji. Sportovní ředitel mladoboleslavského klubu Radim Vrbata nebyl spokojený se zákroky, které v úterním utkání procházely hráčům Kladna. Vadily mu zejména fauly zkušeného tria Jaromír Jágr - Michal Barinka - Petr Vampola. „Existuje výjimka z pravidel pro hráče, kteří něco dokázali?“ zlobil se Vrbata ve stížnosti určené komisi rozhodčích.

Úterní klání 51. kola extraligy mezi posledním Kladnem a tehdy ještě druhou Mladou Boleslaví skončilo vítězstvím Rytířů 3:2. Kladno tak vybojovalo veledůležité tři body, které ho udržely ve hře o udržení před závěrečným kolem.

V utkání bylo rozdáno deset trestných minut, ovšem podle sportovního ředitele Boleslavi Radima Vrbaty jich mělo být mnohem víc. Zejména na straně soupeře.

„Stalo se něco, čeho jsem se obával a upozorňoval od první čtvrtiny soutěže – absolutně odlišný metr na hráče Kladna,“ napsal Vrbata v emailu adresovaném předsedovi komise rozhodčích Vladimíru Šindlerovi.



„Je to už poněkolikáté, co jsme v našem zápase s Kladnem viděli diametrálně odlišný metr rozhodčích. Proto jsem se rozhodl poslat podnět a čekám na vysvětlení,“ potvrdil Vrbata pro iDNES.cz.



Svá tvrzení podpořil detailním soupisem nepotrestaných zákroků a sestříhaným videem se všemi uvedenými fauly. Ve 14 případech šlo o přehlédnuté přestupky Kladna, jednou o nezapískaný ofsajd. Vrbata přidal také tři obdobné prohřešky Boleslavi, které naopak trestu neunikly.

„Nejdřív bych si chtěl ujasnit pár věcí – platí stále stejný metr na posuzování zákroků, jak nám bylo vysvětleno na semináři před sezonou? Platí pro všechny týmy stejně? Nebo třeba existuje výjimka pro vybrané hráče, třeba starší, kteří už něco dokázali, v tomto případě Jágra, Barinky a Vampoly?“ táže se Vrbata.



Právě zmíněná trojice kladenských veteránů figuruje v seznamu opomenutých hříšníků nejčastěji. Zde je z něj několik příkladů:

6. minuta – Barinka shora seká přes hokejku Zbořila, který se dere za pukem.

22. minuta – Kladno v šanci, útočící Strnad odstaví zákrokem mimo hru Luntera a ten nemůže bránit.

25. minuta – Vampola v útočném pásmu hákuje Bernada, následně jej v souboji přetlačí rukavicí v obličeji.

55. minuta – Radim Zohorna zaváží puk do útočného pásma, po Jágrově sekeře přes ruce ovšem o kotouč přichází.

Vladimír Šindler na dotaz iDNES.cz potvrdil, že Vrbatovy připomínky se sestřihem zákroků obdržel. „Víc se k tomu teď ale nebudu vyjadřovat. Stížnost bude projednávat komise rozhodčích, která má 72 hodin na posouzení. Stanovisko pak vydáme oficiální cestou,“ sdělil bývalý arbitr.

„Jsem opravdu zvědavý na vysvětlení. Jestli má tohle být standard, pak bychom to měli před play off všichni vědět,“ pokračuje nespokojený Vrbata. „Celé je to navíc v rozporu s mezinárodním hokejem. Pak přijedeme na mistrovství chlapů nebo dvacítek a divíme se, že jsme tolik vylučovaní. A to ještě po zápase s Kladnem poslouchám, jak jsme jim to pustili.“

Boleslav po porážce s Kladnem klesla až na pátou příčku a v pátek proti Zlínu bude bojovat o to, aby čtvrtfinále zahajovala na domácím ledě. Kladno se zachrání v extralize, porazí-li v posledním kole v přímém souboji o udržení Litvínov.