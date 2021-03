Play off extraligy začalo: První výhry berou Hradec, Olomouc i Vítkovice

Je to tady! Atraktivní play off hokejové extraligy startuje předkoly, nově rovnou s osmi kluby v hlavní roli a čtyřmi sérii hranými na tři vítězná utkání. Černý kůň na titul z Pardubic hraje proti Karlovým Varům. Pátá Plzeň překvapivě nedokázala překonat olomouckou obranu a prohrála 1:2. Hradec prolomil prokletí domácího hřiště a první duel proti Litvínovu vyhrál 2:0. „Válku“ Komety a domácích Vítkovic rozhodl velmi rychlý gól Ostravanů, kteří zvítězili 2:1 po prodloužení. Sledujte všechny zápasy v podrobné online reportáži.

Hradec Kr. - Litvínov 2:0. Stav série 1:0

Hradec šel do vedení brzy po využité přesilovce a brance Jergla. Dál potom útočil během první třetiny, ale nejistý Godla měl i štěstí. Od druhé třetiny byla k vidění spíše urputná bitva a souboj obran. Litvínov se mohl vrátit do hry na konci druhé třetiny po Jankově faulu na unikajícího Látala, ale útočník Zdráhal neproměnil trestné střílení. Jergl měl prsty i ve druhém hradeckém gólu ze třetí třetiny, kdy Kelly Klíma dorážel jeho střelu, Godla si sice sáhl na puk, ale srazil jej za sebe. Hosté ještě zkusili závěrečný nápor bez brankáře v závěrečné přesilovce, ale naráželi jen na dobře připraveného Mazance.

Plzeň - Olomouc 1:2. Stav série 0:1

Tohle se nečekalo. Po nedělním debaklu 1:9 od stejného soupeře si Olomouc nepřála hrát znovu s Plzní. Ale na opakovaný střet v předkole se perfektně připravila po defenzivní stránce, navíc se rozstřílel hostující tahoun Jan Káňa. Nejdřív ze samostatného úniku nedal gól, ale napravil to v 8. minutě ranou pod horní tyč. Ve druhé třetině dostal křížnou nahrávku od Nahodila, chvíli podržel puk a z pravého kruhu nachytal rozhozeného Frodla na bližší tyč.



Třetí část byla ve své polovině ovlivněná dlouhou pauzou po souboji hostujícího Koloucha s Budíkem, po níž se měnilo vysklené plexisklo. Po návratu na led snížil domácí Kvasnička, Plzeň následně sevřela Olomoucké, ale už nesrovnala.

Vítkovice - Kometa 2:1pp. Stav série 1:0

Vítkovice dostaly před utkáním jednu velkou vzpruhu v podobě návratu opory Dominika Lakatoše. Ten byl opět jednou z klíčových postav duelu s Kometou. Čekala se obrovská bitva a to se naplnilo. V první třetině ujel Bondra, ale nedokázal proměnit svůj únik.



A tak se na první gól čekalo do konce druhé třetiny, kdy domácí Kovář propálil pumelicí Vejmelku. Ve třetí části srovnal chytrou tečí Zámorského nahazované střely rakouský střelec Schneider. Utkání muselo rozhodnout prodloužení a tady už se dlouho neotálelo. Lakatoš nahodil hned po pár vteřinách puk na Vejmelku, dojel jej a zavěsil do sítě. Vítkovice možná konečně prolomily nezdary proti Kometě v play off.